Építkezésekkel készülnek a turisztikai szezonnyitásra

Megújul a megyei könyvtár és a Csabagyöngye Kulturális Központ környezete. Ez a beruházás is része annak a több milliárd forintos, a Modern Városok Program keretében meg­valósuló projektnek, amelynek mentén Munkácsy-­negyedet alakítanak ki Békés­csabán. Opauszki Zoltán városi turisztikai tanács­nok szerint a mos­tani időszakot az építkezésre kell felhasználni.

– A Munkácsy-negyed kialakítását célzó fejlesztések fontosak, hiszen erősítik Békéscsaba kulturális életét, és a beruházások a város emblematikus személyiségéhez, a festőgéniuszhoz köthetők – fogalmazott Opauszki Zoltán, a város turisztikai ügyekért felelős tanácsnoka. Hozzátette, Békéscsaba a gasztronómiai és a kulturális turizmus területén tud érdemben felmutatni értékeket, produkciókat a helyieknek és a városba látogatóknak.

Ismertette, miszerint a múzeumban vadonatúj állandó kiállítást terveznek, megújul a Munkácsy Emlékház és környezete, valamint az ott lévő tárlat, a fejlesztések közterületeket is nagyban érintenek, amelyek révén létrejön a kulturális negyed. A beruházások több milliárd forintot tesznek ki összességükben.

– Fontos az időzítés is. Szinte teljesen megállt a kulturális élet és a turizmus. Ezt az időszakot a város fel tudja használni az építkezésre. Mire a kultúra és az idegenforgalom újra tud indulni, Békéscsaba sokkal vonzóbb lesz. Ebben a tekintetben nem csak a Munkácsy-­negyed érdekes. Fejlődik a CsabaPark, hamarosan elkezdődik a Wenckheim turista- és kerékpárút építése. Bő egy év múlva Békéscsaba sokkal többet mutathat meg magából – emelte ki.

Opauszki Zoltán és dr. Sódar Anita, a városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője elmondta: a Derkovits soron, a megyei könyvtár és a Csaba­gyöngye Kulturális Központ körül a minap indultak a munkák, amik várhatóan év végéig tartanak. A Derkovits sor ezen részére várhatóan két-három hónapig nem lehet behajtani.

A területen megújulnak a térburkolatok, az utak és a parkolók – amelyekből újabbakat is kialakítanak –, úgynevezett, a Munkácsy-negyedhez kapcsolódó látogatóirányítási rendszerelemeket és utcabútorokat helyeznek ki, fejlesztik a közvilágítást, bővítik a tér­figyelő kamerák rendszerét. Azzal, hogy a térburkolatot cserélik, egy sétányt alakítanak ki a bibliotéka és a kulturális központ között. A fejlesztés érinti a Széchenyi utcát is, a Kossuth tér és a Csaba­gyöngye Kulturális Központ között korszerűsítik a járdát.

A Széchenyi utca másik oldalát – a római katolikus templom és a múzeum közötti szakaszát –, valamint a Derkovits sor városháza mögötti szakaszát egy másik beruházás érinti, az is hamarosan startolhat. Annak részeként is rendbe teszik a járdát. A hídon cserélik a korlátot. A Széchenyi utca 5. szám előtti autó­busz-megállót áthelyezik a templom mellé. Ezen a területen is megújul a közvilágítás, valamint az Árpád soron szintén látogatóirányítási rendszerelemeket pakolnak ki.