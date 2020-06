Enyhítések lépnek érvénybe: Orosházán feloldották a látogatási tilalmat

Újabb enyhítések lépnek életbe, feloldották a látogatási tilalmat és jelentős mennyiségű ágyat használhatnak szabadon a kórházak.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere pénteken bejelentette: enyhítések lépnek életbe a kórházakban.

Feloldották a látogatási tilalmat, amit korábban a koronavírus miatt vezettek be, ezen kívül hétfőtől valamennyi egészségügyi ellátás – a járványellenes készültség fenntartása mellett – korlátozás nélkül elvégezhető.

Az Orosházi Kórházat is nagyban érinti az enyhítés: a koronavírus-fertőzöttek ellátására korábban elkülönített ágyak 80 százalékát újra az egyéb gyógyítás szolgálatába lehet állítani, 20 százalékot azonban továbbra is a Covid-betegek ellátására kell fenntartani.

Mint korábban megírtuk, több osztály is újrakezdi fekvőbeteg ellátását Gyulán, Orosházán pedig a járóbeteg- és az alapellátás esetében is időkorlátozás nélkül újraindulhatnak az ellátások június 15-től, így az Orosházi Kórházban is minden orvos több mint négy beteget vizsgálhat óránként.

Bizonyos szabályok betartása azonban továbbra is szükséges:

A szakrendelésekre továbbra is telefonon lehet időpontot kérni, valamint az intézmény területére kizárólag a Kórház utcai szűrőponton keresztül lehet belépni (a Könd utcai bejárat továbbra is zárva lesz). Ezen felül a kórház teljes területén továbbra is kötelező a maszk hordása.