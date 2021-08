Emlékversenyen mérték össze tudásukat a horgászok

A Gyomai Horgászok Egyesülete által ismét megrendezésre került a Német-zugi holtágon a dr. Sallai László emlékverseny.

Ezt ne hagyja ki! Jelenleg is aktívak a korábban antiszemita kijelentéseket tevő, baloldali politikusok

Mint ahogy az a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége közösségi oldalán olvasható, a horgászversenyre 66 fő nevezett.

Szombaton kora reggel a helyek kisorsolása után el is kezdődött a verseny. Alig vetették be a pecáikat a sporttársak, néhányan már fárasztották is a halakat. Lett is mindjárt egy gyönyörű 6.5 kg-os pikkelyes ponty és még jó néhány kisebb is. A mérlegelés folyamatos volt, hogy a halak minél hamarabb visszanyerhessék a szabadságukat.

A reggeli hűvös időt napsütés és szinte kánikulai meleg követte, nem kis próbatétel elé állítva a horgászokat. Néhányan fel is adták a küzdelmet, de többség végig kitartott. A halfogás éjjel is folytatódott. A szervezők éjjel sem pihenhettek sokáig, hiszen az éjszaka folyamán három alkalommal is szükség volt a munkájukra, ugyanis ekkor akadt horogra a verseny legnagyobb hala is, amely egy 9.5 kg-os pikkelyes volt.

Vasárnap még jó néhány ponty és amur került a mérőzsákba. A verseny izgalmas volt, hiszen az első helyezések folyamatosan változtak. A negyedik helyezett csak grammokkal maradt le a dobogóról – olvasható az egyesület bejegyzésében.

A díjazottak:

1. Neibort István 26,190 kg.

2. Kovács János 24,215 kg.

3. Bari Zsolt 21,780 kg.

4. Pápai László 21,615 kg.

5. Hegedűs Zoltán 15,345 kg.

A legnagyobb halért járó különdíjat Gyányi Mihály kapta, a verseny során pedig a horgászok összesen 190 kg, a versenyszabályok szerint értékelhető halat fogtak.