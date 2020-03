Eltűnhet a boltokból a műanyag szatyor

Maczelka Márktól, a Spar kommunikációs vezetőjétől megtudtuk, cégüknél napról napra meghatározóbb elv és gyakorlat a környezettudatosság. Ennek megfelelően néhány éve egy belső fejlesztési programot indítottak, melynek célja a felhasznált műanyag csomagolások és az eladott, műanyagból készült termékek mennyiségének csökkentése.

Ma már csak kétfajta műanyag bevásárlótáska érhető el választékukban, emellett számos környezetkímélő megoldást alkalmaznak. Ilyen többek közt a papír szalagfüles- és hőszigetelős táska, az úgynevezett non-woven többször használatos környezetbarát, valamint a PP-típusú többször használatos bevásárlótáska. Az idei év nagy újdonságának pedig a lebomló, komposztálható szalagfüles-, valamint további PP- és R-PET-típusú környezetbarát táskák bevezetése számít. Ezzel a lépéssel a bevásárlótáska-kínálatuk teljesen műanyagmentessé válik. A fentieken túl az NKM elektromosautó-töltő hálózatához is csatlakoztak, illetve lebomló virágcserepek, környezetbarát pékáru tasakok, valamint többször használatos szilikonfedelek bevezetése mellett is döntöttek nemrégiben.

Beszámolójából kiderült, mivel évről évre növekszik a környezettudatos vásárlók száma, kitűzött céljukká vált, hogy a jövőben még tovább csökkentsék kínálatukban az egyszer használatos műanyag tárgyak mennyiségét. Ennek érdekében folyamatosan keresik az alternatív megoldásokat, jelenleg kiváltásképp cukornádból, pálmalevélből vagy papírból készült árukat kínálnak a műanyagok helyett. A húspult/csemegepult csomagolóanyagának cseréjéről pedig elmondta, most több, azt helyettesítő, környezetbarát technológiát tesztelnek, de a végső megoldás még nem született meg.

A Tesco sajtóosztályának munkatársa megkeresésünkre elmondta, áruházláncuk a környezetvédelmi intézkedéseivel az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak (UN SDG) útmutatását követi. Ezen dokumentum irányozza elő, hogy a vállalatok 2030-ig jelentősen csökkentsék hulladékukat, és törekedjenek az újrahasznosításra, illetve újrafelhasználásra. Ennek megfelelően 2019 év végén bejelentették, 2020 végére eltávolítják a nehezen újrahasznosítható anyagokat saját márkás termékeik csomagolásából, 2025-re pedig 100 százalékban újrahasznosíthatóvá vagy újrafelhasználhatóvá teszik ezeket. Első lépéseként hűtött italaik és smoothie-jaik palackját cserélték le, 2019. szeptemberében pedig a saját márkás édességek, tojások és energiaitalok kaptak új csomagolást.

Elmondta, bár üzleteikben kaphatók egyszer használatos műanyag bevásárlótáskák, jól látható trend, hogy egyre kevesebb fogy belőlük, mennyiségük évről évre mintegy 10 százalékkal csökken, míg a nagyobb, többször felhasználható táskák iránt fokozottabb az érdeklődés. A legolcsóbb műanyag bevásárlótáskájuk 39 forintba, míg papírtáskájuk 79 forintba kerül. Ezek nemcsak alapanyagukban, de méretükben is eltérnek, mivel a papírból készült jóval nagyobb. Végül kifejtette, a műanyaghasználat csökkentését azzal is támogatják, hogy a vásárlóknak lehetőségük van náluk saját, többször használatos táskáikat használni a pékség, valamint a zöldség-gyümölcs osztályaikon.

A kisebb üzletekben még keresik

Egy kisebb gyulai élelmiszerbolt üzletvezetőjétől megtudtuk, ugyan már tettek lépéseket a könnyen lebomló műanyag szatyrokra való átváltás érdekében, de azok beszerzése egyelőre nehézkes, ráadásul jóval drágább is, mint a „hagyományos” műanyag reklámtáskáé. Utóbbi ugyanis legalább kétszer, háromszor kevesebbe kerül, mint környezettudatos helyettesítője. Elmondta, a vásárlóik sem keresik egyelőre a gyorsan lebomló, vagy papírtáskákat, a hozzájuk betérők mindössze öt-tíz százaléka figyel oda arra, hogy miben viszi haza a megvásárolt dolgokat. Emellett gyakran találkoznak még olyanokkal is, akik például három kiflit három különböző zacskóba tesznek bele. Sőt, olykor kétségbe is esik egy-egy vevő, amikor megtudja, hogy épp kifogyott az üzlet a szatyrokból.

Végül elmondta, persze akadnak olyanok is, akik egy ideje már nem kérnek nejlonszatyrot fizetéskor, helyette kosarukba, vagy saját, többször használatos bevásárlótáskájukba pakolnak. Utóbbiak leginkább a háziasszonyok, illetve kisgyermekes édesanyák, akik látszólag az élet többi területén is igyekeznek környezettudatosak maradni.