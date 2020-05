Eltemették az eleki gólkirályt

Végső nyughelyére kísérték hétfőn Eleken, a Román temetőben a 22 éves Orsós Krisztiánt, akinek egy futballsérülés után daganat alakult ki a bal lábában. Egyéves kislányáért és párjáért, Nettiért vállalta az amputációt, mert így több esélye volt a felépülésre. Múlt kedden azonban szervezete feladta a harcot. Roma szokások szerinti szertartáson temették el, koporsóján rajta volt a bekeretezett, futballmezes fotója.

Hétfőn délután, a temetés előtt egy órával értünk ki az eleki Román temetőbe. Ott és akkor még úgy tudta néhány rokon, hogy a koporsót kísérve a hozzátartozók kimennek a helyi futballpályára. Kislánya, az egyéves Lilien és párja Netti, valamint a család többi tagja mellett ugyanis a zöld gyep, a labdarúgás, a góllövés volt Krisztián mindene. A vírusjárvány miatti korlátozások miatt ezt nem tehették meg. Így a Dankó Pista utcai háztól gyalogosan vonult a temetőbe a család, az ismerősök, barátok. Zenekar helyett Gyöngyösi Róbert kísérte gitáron a roma siratódalokat éneklőket.

– Értehetetlen, felfoghatatlan, hogy ilyen fiatalon ment el örökre Krisztián, a mai napig nem hiszem el, nem tudom elfogadni – mondta zokogva édesanyja. Netti a párját, a labdarúgó nővérei, Kitti és Mariann, valamint 16 éves öccse, Lacika a jó testvért siratta.

Felidézték a tragédiához vezető utat is. A gólzsák a Lőkösháza megye II.-es csapatának középcsatáraként egy tavalyi rangadón az első félidőben két találatot is szerzett a zuhogó az esőben. A nagyon mély talajon a második játékrészben sérülést szenvedett, de ebben senki nem volt vétkes. Elsőre kívülről nem is látszott, hogy nagy a baj, de Krisztián már akkor érezte, hogy ez komolyabb egy mindennapos sportsérülésnél.

Orvosok vizsgálták a futballistát, mert bevizesedett, bevérzett a bal lába, és több vizsgálat után Budapesten már daganatot feltételeztek a szakemberek, amit a szövettani vizsgálat megerősített.

– Válaszút elé állítottak a specialisták – emlékezett vissza Mariann. – Megpróbálják kiszedni a már ökölnyi nagyságú daganatot, ami a legrosszabb helyen van, de nem biztos, hogy a műtétet túléli. Ha igen, akkor is nagy eséllyel maradnak rákos sejtek, és olyan daganatról van szó, mely hamar áttéteket okozhat. Pár hónapos volt akkor a kislánya. Rá gondolt, valamint arra, hogy látnia kell, ahogyan felnő. Így belement abba, hogy a bal lábát térdtől lefelé levágják.

Ez tavaly augusztusban történt. Októberben a méretre elkészített műlábával már passzolta is a labdát gyermekének.

– Januártól kemoterápiát kapott volna az én drágám, de annyira gyenge volt, hogy nem tudta a kezeléseket felvenni. Ezért maradt a gyógyszer – mondta édesanyja. – Erősnek akart látszani, élni akart, de egyre gyengébb lett, a fájdalmai nőttek. Annyira, hogy múlt hétfőn a mentő bevitte a csabai kórházba, de másnap meg is halt. El sem búcsúzhattam tőle.

A család és a többi gyászoló ezt hétfőn a temetőben tehette meg. – Ne vigyétek el, hagyjátok itt, hozzátok vissza! – hallatszottak a jajszavak, könyörögtek a gyászolók, amikor a kinti ravatalozóból a sírhoz, utolsó földi útjára kísérték az ifjú tehetséget. Aki futballozott Eleken, Kétegyházán, Gyulán is, és ausztriai szerződésben bízott. Annyit mondott a családnak, van esély, hogy összejöjjön. Sajnos, azonban a gyilkos kór megakadályozta ebben, miként Lilien felnevelésében is.

Roma búcsúztatókat énekeltek A temetésen roma szokás szerint a rokonok pálinkát öntöttek a földre az elhunyt egészségére, ők pedig egymással koccintottak. Volt, aki azt mondta, nincs szörnyűbb, mint egy ilyen fiatal életet elveszíteni. Harangszó közben a sírhoz menet, majd közben is roma búcsúztatókat énekeltek. Krisztián édesanyja többször is rosszul lett a sírnál, nem tudta elengedni szeretett fiát. Sokan némán álltak, és így gyászolták azt a tehetséges fiatalembert, akinek fényes jövőt jósoltak.

