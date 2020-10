Elszállíttatják a roncs járgányokat Békéscsabán

A kerekei leengedtek, az egyik visszapillantó tükrét letörték, úgy kell róla lesöprögetni a ráhullott faleveleket és faágakat, rozsdásodik, és most rendszám sincs rajta, pedig volt – így fest egy kék Renault Clio a Lencsési lakótelepen. Hasonlóan néz ki a Penza-lakótelepen egy szintén jobb sorsra érdemes fekete Volkswagen Golf: arra is takaróként telepedtek a platánokról hulló méretes levelek, azon sincs hatósági jelzés, annak a kerekei szintén laposak.

Ez a két járgány is azon nyolc autó között van, amelyek kapcsán az önkormányzat nemrég egy felhívást tett közzé. Abban azt kérte a város, hogy a Lázár utcában, a Kazinczy-lakótelepen, a Hajnal utcában, a Lencsési lakótelepen, a Penza-lakótelepen, a Czuczor utcában, az Árpa utcában és a Bartók Béla úton lévő kocsikat a tulajdonosok, üzembentartók vigyék el október 31-ig. Ha ezt nem teszik meg az autók gazdái, akkor a város elviteti, majd fél év után értékesíti a négykerekűeket.

– Közterületen üzemképtelen jármű tíz napon túl csak közterület-használati engedéllyel tárolható. A roncs autót a tulajdonosnak, üzembentartónak saját költségén el kell szállíttatnia haladéktalanul, ha nincs közterület-használati engedélye – így szól a helyi, közterület-használatról szóló rendelet. A jogszabályban arról is rendelkeznek, hogy a kocsit el kell vinni, ha a tulajdonos a felszólításnak a megadott határidőig nem tesz eleget, esetleg nem állapítható meg, hogy ki a tulajdonos.

Hírportálunk kérdésére dr. Bacsa Vendel jegyző elmondta, akadnak, de szerencsére nem nagy számban közterületen tárolt, hatósági jelzés nélküli autók Békéscsabán. Az eseteket a közterület-felügyelet folyamatosan figyelemmel kíséri. Hozzátette: amennyiben van rendszám a kocsin, akkor a gépjármű-nyilvántartásból megállapítható, ki a tulajdonosa, az üzembentartója. Ha viszont nincs hatósági jelzés, akkor pont az a probléma, hogy nem tudni, kivel szemben lehetne intézkedni.

Pedig bírságot is ki lehetne szabni, ugyanis Békéscsabán is elfogadtak anno egy, a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet. Ebben szerepel az, hogy megsérti a rendelkezést, aki tíz napnál tovább tárol engedély nélkül közterületen üzemképtelen járművet.

Fél évig tárolják, majd eladják

A közterületen felejtett roncs autókkal kapcsolatos probléma a városi közgyűlés nyári ülésén is felmerült, akkor Horváth László önkormányzati képviselő vetette fel a témát, hozzátéve, több kocsi szerinte ráadásul balesetveszélyes helyen is van. Akkor dr. Bacsa Vendel jegyző előrevetítette: találnak megoldást a problémára. Ugyanakkor jelezte azt is, hogy ez akár több millió forintba kerülhet a városnak.

Most azt mondta dr. Bacsa Vendel, előre nem mondható meg, mekkora kiadás merül fel, mivel ez attól függ, hogy az esetlegesen jelentkező tulajdonosok, üzembentartók felé jogszabály szerint felszámítható költségek megtérülnek-e.

Az elszállításért és a tárolásért fizetnie kell az önkormányzatnak. A város által közzétett felhívásban szerepel: fél esztendő letelte után értékesíthetik a kocsikat – a bennük lévő dolgokkal együtt –, a jegyző kiemelte, erre egy törvény és egy miniszteri rendelet ad lehetőséget. A befolyó összeg a felmerült költségek kielégítésére szolgálhat.