Elstartolt végre a dinnyeszezon

Már kapható a megyénkben termesztett, szabadföldi sárga- és görögdinnye a piacokon, üzletekben. A májusi hideg reggelek miatt bő egyhetes a sokéves átlaghoz képest a csúszás, viszont az utóbbi hetek napsütéses időjárása nagyon jót tett, megédesítette a gyümölcsöt. Nálunk a nappali és az éjszakai hőmérséklet között sokkal nagyobb a különbség, mint a mediterrán országokban, és a mi klímánk kedvez a cukorképződésnek.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára kukába dobná az Alaptörvényt (videó)

Ha a dinnyét említjük, legtöbbeknek a medgyesi ugrik be először a térségünkben, de sok esetben a megye- és országhatáron túl élőknek is. A Medgyesegyháza határában dinnyét termesztő Göcző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke elmondta, Gerendáson, Magyarbánhegyesen, Dombegyházán, Kunágotán, Nagykamaráson, Almáskamaráson is jelentős területek vannak, de említhetjük Békéscsabát és Újkígyóst is.

– Bár a megyei termőterület kétezerről ezerhétszáz hektárra csökkent, elegendő, jó minőségű helyi termék áll a vásárlók rendelkezésére

– hangsúlyozta Göcző Mátyás. – Sajnos, az exportpiacokon még sok helyen úgy tartják, hogy a magyar dinnye olcsóbb kategóriájú. Holott, aki evett görög, spanyol, olasz gyümölcsöt, megerősítheti, hogy a hazainak teljesen más az ízvilága, jobb és édesebb.

Mochnács György 44 éve termeszt dinnyét Békéscsabán, és tegnap jelent meg először idei görögjével a piacon. Elmondta, a legfontosabbnak azt tartja, hogy tőtől a vevőig 2–3 napon belül eljusson a gyümölcs.

– Ha friss, zamatos, édes, egyenletes hússzerkezetű dinnyét kínál az ember, akkor a vásárló nem elsősorban az árat nézi, hanem ezt a minőséget választja. Kilónként egyébként 10–30 forintos eltérésnél nincs is nagyobb – ecsetelte Mochnács György. – Amennyiben a vevő elégedett a portékával, akkor visszatér, de ha csak egyszer is csalódott valahol, akkor mástól vásárol. A lékelés, a dinnye „kopogtatása”, a kocsány nézegetése ezért nem divat már, a vevők bíznak abban – és az árujában –, akit régóta ismernek.

Mochnács György kitért a sárgadinnyére is. Elmondta, amit a természet az egyik évben elvesz, azt a következőben visszaadja. A szabadföldi sárgadinnye jó része tavaly az időjárás miatt tönkrement, most azonban jó a termés mennyisége és minősége is.