Elsőként kapta meg az SZTE díját

A Szegedi Tudományegyetem Junior Akadémia Mentor Díját orosházi és szegedi iskolaigazgatók kapták. A két intézményvezető az akadémia céljainak támogatásáért vehette át az elismerést, amelyet azok az intézményvezetők, pedagógusok érdemelhetnek ki, akik nagyban támogatják az ­akadémia munkáját, küldetését.

Az első alkalommal kiosztott díj egyik kitüntetettje dr. Blahó János, a Táncsics gimnázium igazgatója. A Dél-Alföld régió, azon belül is főként Békés megye fejlődési lehetőségét a tehetséges, továbbtanuló diákokban látja. Elhivatottan támogatja azoknak a helyi fiataloknak az előmenetelét, akik kisebb falvakban élve gyakran nehezen jutnak minőségi oktatáshoz.

Ezért dolgozta ki 2018-ban a Dél-Alföldi Régió Tudáshálózatának Fejlesztési Modellprogramját. Ennek célja, hogy az orosházi Táncsics Mihály gimnázium koordinálásával a diákok előbb magas színvonalú középiskolai oktatásban vehessenek részt, majd a Szegedi Tudományegyetemmel kialakított kapcsolatnak köszönhetően továbbtanulhassanak a legjobb vidéki egyetemen.

A koncepció szerint a gimnázium így bázisiskolaként híd szerepet tölt be Békés megye, illetve annak kis falvai és a Szegedi Tudományegyetem között. Dr. Blahó János intézményvezetői munkásságához ebből kifolyólag erőteljes és aktív tehetséggondozási tevékenység is kapcsolódik. A modellprogramba bevonta az SZTE Junior Akadémiát is, így az általuk kínált lehetőségek tovább erősítik a kezdeményezés társadalmi felelősségvállalásának eredményességét – számoltak be az akadémia oldalán.