Elsőként kapott Prezentációs Díjat zeneművészeti témájáért

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) művészet és művészettudomány szekció zsűrijének elismerését vívta ki Lengyel Erik orosházi fiatal, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatója. Notációs jelek megfejtése Karlheinz Stockhausen Zyklus című műve alapján elnevezésű munkájával 2. helyezést ért el, és ő az első, aki zeneművészet témájú dolgozattal lehetőséget kapott, hogy elnyerje a Prezentációs Díjat.

Az orosházi zeneiskola egykori növendéke a maga választotta, rengeteg tanulással, s mellette kutatással járó hosszú út egyik meghatározó állomásához érkezett a Prezentációs Díjjal idén júniusban. A Magyar Tudományos Akadémián tizenöt tudományág legjobbja képviselte szekcióját. Az OTDK főzsűrije négy előadásnak ítélte oda ezt a díjat. Lengyel Erik munkája is közöttük volt.

– Számomra hihetetlen érzés, hogy a verseny történetében először én vehettem át a művészet és művészettudományi szekció képviseltjeként, zeneművészként az elismerést – fogalmazta meg örömét a közösségi oldalon Lengyel Erik, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának mesterdiplomás, klasszikus ütőhangszeres művész hallgatója. Még Debrecenben volt, amikor sikerült vele beszélgetnünk.

Lengyel Erik hajdan zongorista akart lenni, ám végül ütős lett. Ma már ez jó döntésnek tűnik.

– Nagyapám nagybőgős volt, Pege Aladárnál tanult. Én minden áron zenével akartam foglalkozni, a komolyzenében kerestem az utamat, ez motiválta diákéveimet, majd a pályaválasztásomat.

Az orosházi zeneiskolában Szaniszló Richárd pallérozta a tudását, onnan útja a békéscsabai zenei szakközépiskolába vezetett. Lengyel Erik az Új Nemzet Kiválóság Program ösztöndíjasa, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán Szabó István és Szalai Tamás növendékeként diplomázott idén júniusban, klasszikus ütőhangszer művész szakon. Úgy fogalmazott, egyelőre marad, a tanulmányait ott szeretné folytatni.

Lengyel Erik számára a díj nagyszerűségét nem csak az adja, hogy ezen a területen ő kapta meg elsőként ezt az elismerést. Számára még az a legértékesebb, hogy munkáját tudós társaság ismerte el. Bevallotta, hosszú út vezetett idáig, rengeteg munkával.

– 2017 őszén láttam hozzá, és a mindennapi tanulás mellett folyamatosan készültem erre a nagyon komplex versenyre. Másfél év kellett, hogy elkészüljek. A legjobbakat júniusban hallgatták meg a Magyar Tudományos Akadémián.

Elárulta, idén nyárra nagyon elfáradt. Ne is csodálkozzunk, hiszen az orosházi fiatal, ráadásként a felkészülés ideje alatt, 2018-ban 2. lett az olaszországi PAS nemzetközi ütőhangszeres verseny timpanikategóriájában.

Lengyel Erik számtalan helyen kisegít ütőhangszeresként, játszik szimfonikus zenekarokban Óbudán, Szolnokon, Debrecenben. Tagja a Sonus ütőhangszeres együttesnek, de ha teheti, hazajön. Az Orosházi Fúvószenekarban és Békéscsabán, a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekarban is zenél. Nem titkolja, nyitogat a kortárs zene felé, már a pályamunkája is erre bizonyíték. Azt mosolyogva tette hozzá: nagyon széles körű a zenei érdeklődése, ízlésvilága, éppen ezért otthon érzi magát a könnyűzenében is.