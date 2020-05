Elsírta magát az idős asszony, amikor a segítségére siettek

Hirtelen nagyon rossz mentális és fizikai állapotba került fia halála után egy 83 éves, egyedül élő, beteg asszony Lőkösházán. Még szerencse, hogy szomszédja és szociális gondozója szinte egyszerre jelezte ezt a polgármesternek. Szűcsné Gergely Györgyi azonnal elment Marika nénihez, és látta, komoly a baj. Senkit nem hagynak magára, ezt bizonyítja, hogy az idős asszony már örülni is tud. Tartós élelmiszereket kapott, ebédet hordanak neki, gondozója mellett egy önkéntes is látogatja.

Amikor Szűcsné Gergely Györgyi először járt Marika néninél, friss kalácsot látott az asztalán, de ennyi volt az összes ennivalója. Addig a fia látta el, de ő örökre elment. Nyugdíja elfogyott, már nagyon várta a postást.

– Megkérdeztem tőle, elfogad-e tőlünk segítséget, kétheti tartós élelmiszert és egy hónapig meleg ebédet. Igent mondott. Puskás Sándorné szociális gondozó az önkormányzat által adott rendkívüli támogatásból már azon a napon hosszú időre elegendő élelmet vásárolt neki – hangsúlyozta a polgármester. – Ezt és az ebédet is könnyes szemmel köszönte meg. Akkor már nekem is könnycsepp szökött a szemembe. Az asszony elmondta, nagyon rossz neki egyedül, majd megmutatta a nemrégiben, hirtelen elhunyt egyedüli gyermeke fényképét. Kérte, próbáljunk segíteni, hogy bentlakásos otthonba kerülhessen. Egyeztettem a gondozási központtal. A területi vezető fogadta a kérést, bár rögtön tájékoztatott, most várólista van, senkit nem vesznek fel. Megbeszéltük, hogy segíteni próbálunk, hátha a veszélyhelyzet visszavonása után mégis bejuthat.

Szűcsné Gergely Györgyi kiemelte, Marika néni távolabbi rokonait is megkeresték, és elsősorban hétvégente ők is bekapcsolódnak az idős asszony ellátásába. Ami még fontos, heti három alkalommal egy önkéntes is látogatja az asszonyt. A polgármester egyeztetett a gondozóház vezetőjével, az önkéntes hölgyet hozzá irányította. Úgy szervezik meg segítői feladataikat, hogy minél több időt legyenek Marika nénivel, aki nagyon örült a felajánlásoknak. Az egyik hölgy például saját készítésű lekvárral, mézzel és befőttel lepte meg az asszonyt. Az önkéntes vagy a gondozó az ott töltött idő alatt el is mosogat, kimos, és egy kis beszélgetésre is jut idő kávézás közben. Már örömkönnyek is szöknek a szemébe, hogy mennyi jó ember van.

A polgármester kiemelte, mennyire fontos a hivatásos szociális gondozók és önkéntesek segítsége. Sok esetben az ő jelenlétük az egyetlen kapocs a külvilággal az idősek és az egyedül élők számára. Puskás Sándorné is megerősítette ezt, mert Marika néni mindig azt mondja neki, maradjon még.

Körtvélyesi Lajos, a helyi polgárőrség vezetője hangsúlyozta, a veszélyhelyzet kihirdetése óta együtt dolgoznak az önkormányzattal. Részt vettek már a piac rendjének biztosításában, a településen élők számára történő maszkok kiosztásában, a közterületek ellenőrzésében.

– Kisszámú, de lelkes csapatunk van – emelte ki Kört­vélyesi Lajos. – Hetente három alkalommal 2–3 órás szolgálatot teljesítünk a községben. Bekapcsolódtunk a magányos emberekkel való kapcsolattartásba. Volt olyan nap, hogy tíz lőkösházi, egyedül élő, illetve mozgásában súlyosan korlátozott embert kerestünk fel otthonukban. Beszélgettünk velük, és ha kérték, segítettünk.