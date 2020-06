Előre elfogadta volna a dobogót a gyulai bmx világbajnok

Már Gyulán szervezi nyári BMX-es táborát az Exatlon Hungary harmadik helyén végzett Kempf Zozó. A fürdő­városi tehetség rengeteg kedvező visszajelzést és gratu­lációt kap remek szereplése miatt, közösségi oldalát pedig egyre többen, immáron sok száz­ezren követik.

A hazatérést követő első két hetet versenyzőtársaimmal, Gerivel és Dorkával közösen Gyulán töltöttük karanténban. Igazán különleges időszak volt, amely alatt egy percet sem unatkoztunk – mesélte hírportálunknak Kempf Zozó. Mint elmondta, Gerit elkezdte megtanítani BMX-ezni, különféle, az Exatlonhoz kapcsolódó tárgyakat készítettek, labdáztak, edzettek, társasjátékoztak, azaz nagyon jól megvoltak.

Zozó egyébként végig remekül küzdve a versengés harmadik helyén végzett, és ami még ennél is fontosabb, tízezrek szimpátiáját nyerte el teljesítményével.

– Ha előre felajánlják ezt az eredményt, azt hiszem, hogy habozás nélkül elfogadtam volna – ecsetelte a fiatalember. – A legtöbb sportolóhoz hasonlóan én is úgy látom, hogy a harmadik hely talán valamivel jobb is, mint a második. Hosszú, viszonylag kiszámíthatatlan megmérettetésen vagyunk túl, számomra már az nagy dolognak számított, hogy bekerültem a döntőbe.

A sportember számára az egyik legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor 9–9-nél a léghokis feladatban „hirtelen halál”-t kellett futnia, és sikerült megmenteni a csapatot, így nem kellett kiesőt adniuk. Egy-egy hosszabb távollét alatt gyakran felmerül, hogy a versenyzőket miben változtatják meg az eltelt hónapok. Ezzel kapcsolatban Kempf Zozó hangsúlyozta, nem érzi, hogy bármiben is megváltozott volna:

– Letört a fogam, és egy kicsit még fáj a térdem, de amúgy semmi extra – árulta el

.

A sors fura fintora, hogy a koronavírus-járvány éppen akkor vált világméretűvé és érte el hazánkat, amikor ők távol voltak. A fiatalember kiemelte, folyamatosan tájékoztatták őket a helyzetről, minden választ megkaptak a kérdéseikre, de természetesen igyekeztek függetleníteni magukat a körülményektől. Mint megtudtuk, napjainkban is folyamatosan tartják a kapcsolatot játékostársaikkal. Zozó a Bajnokok csapatának a tagja volt, és már több csoportos eseményen is részt vettek közösen, több alkalommal találkoztak hazatérésük után is.

A tehetséget a napokban fogadta a helyi városvezetés, dr. Görgényi Ernő polgármester, valamint Alt Norbert alpolgármester, illetve az egész településen érezhető, hogy mennyire sokra tartják teljesítményét, amivel nem mellesleg Gyula hírnevét ugyancsak öregbítette.

– Nagyon büszke vagyok a városomra, és jó érzés, hogy ez talán kölcsönös. Sokan megállítanak, kérdeznek, gratulálnak, nagyon köszönöm az odafigyelést, és örülök, hogy a város vezetőivel is beszélgethettem egy kicsit a napokban. Jó a kapcsolatunk, jó a nexusunk – húzta alá.

A családdal, a barátokkal pedig természetesen különösen jó érzéssel töltötte el a viszontlátás. – A verseny hónapjai alatt nem volt lehetőségünk tartani a kapcsolatot. Egy alkalommal nyertünk egy ötperces telefonálást, annyit beszéltünk. Nagyon hiányoztak. A versengés alatt jól teltek a napjaim, de azért hazatérni is nagy öröm volt – szögezte le.

Százezrek követik az oldalait gyakorlatilag napi szinten Kempf Zozó népszerűségét jól jelzi, hogy az elmúlt hónapok­ban Instagram-köve­tői­nek száma meghaladta a 300 ezret, a YouTube-on pedig ez a szám már közelíti 250 ezret. – A következő időszakban szeretném ezt a bázist tovább növelni. Örülök, hogy sokak­nak tetszik, amit csinálok. Rengeteg kedvező visszajelzést kapok – fogalmazott hírportálunk érdeklődésére a fia­talember. – Lassanként visszatér az életünk a korábbi medrébe, én pedig szeretnék még több fotót és videót készíteni az oldalaimra. Szervezem a BMX-es nyári tábort, aminek Gyula ad majd otthont. Szerencsére oda is sokan jelentkeznek. Kempf Zozó 2013-ban szerzett BMX-ben világbajnoki címet, de egyébként is számos remek eredmény fémjelzi sportolói tevékenységét. Néhány évvel később kezdett vide­ókat feltölteni a YouTube-ra, amelyeknek a kezdetektől óriási a nézettsége.

