Előkerült a gyulai rókalány

Mintegy két nap után, hétfőn hajnalban előkerült Szöszi, a szelíd gyulai rókalány.

Az állat még kis korában maradt árván, egy fiatal vadőr megsajnálta, majd a későbbi gazdájának Gombos Tamásnak ajándékozta az akkor öthetes rókakölyköt. A gazdával és Szöszivel gyakran találkozni Gyula közterületein, bemutatókon és az interneten ahol 25 ezren követik. Az emberek hamar megkedvelték a kis állatot.

Szöszi azonban szombaton – miután átalakították a kenneljét – kiszökött. Az ajtó alatti, ásásvédelemre szolgáló téglák rosszul lettek rögzítve, az egyik darab kibillent a helyéről, elegendő helyet adva, hogy kibújjon a kennelből. Az eltűnésről szóló felhívást több mint ezren osztották meg, rengetegen próbáltak segíteni.

Hétfőn hajnali háromkor azután megcsörrent Tamás telefonja, egy hölgy jelentkezett azzal, hogy a gyulai autóbusz-pályaudvar környékén látták a rókát. Gombos Tamás azonnal a helyszínre sietett, természetesen Szöszi akkor már nem volt ott, de gazdája igyekezett a környező utcákat is végigjárni. Öt óra körül még tett egy utolsó próbát, s azon a forgalmas helyen kereste a rókalányt, amit nem igazán szeret az állat. Szöszi ott volt, és a harmadik óvatos próbálkozásra sikerült is megfogni, most már otthonában van. Az állat természetesen kicsit éhes volt, mert vélhetően az elmúlt két napban nem ehetett semmit. Apróbb sérülések vannak rajta,vélhetően beleakadt valamibe, de nem bántották, illetve számtalan kullancs is volt a testén. A gazda a kennelt kijavítja.