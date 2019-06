Előkelő listára került fel a mesés módszer

Néhány hete mindenki számára elérhető az Edison100, vagyis annak a száz hazai kezdeményezésnek a listája, melyek innovatív módon fejlesztik az általános iskolás korú gyermekek tudását és készségeit. A listára felkerült a Pompás Napok című képzési program is, melyet a gyulai származású pedagógus-közgazdász, Deák-Zsótér Boglárka és társa, Kormos Rebeka alapított hét éve.

Mint arról már írtunk, a Pompás Napok projekt célja, hogy vidám és mozgalmas foglalkozásokkal, a népmesére, a népzenére, a népi játékokra és úgy általában a népi kultúrára alapozva a kevésbé motivált gyermekek fantáziáját is megmozgassák.

– Küldetésként éljük meg, hogy a mesékben, dalokban, mondókákban fellelhető tudást átmentsük a mai gyerekek számára – mondta korábban érdeklődésünkre a gyulai alapító. Deák-Zsótér Boglárka most arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy képzésük a közelmúltban nem mindennapi elismerésben részesült azzal, hogy felkerült az Edison100 listára.

– Olyan kezdeményezésekkel kerültünk egy platformra, mint a Bátor Tábor, az Értsünk szót, a Felelős Szülők Iskolája, így azt hiszem, méltán lehetünk büszkék a munkánkra már most is – fogalmazott a pedagógus. Hozzátette: – Több mint hét éve dolgozunk azon, hogy a gyermekek, a családok, a pedagógusok hétköznapjaiba oly módon helyezzük a mesét és a játékot, hogy a központban az élmény legyen. A Pompás Napok csapata, 2012 óta 21 ezer gyermeket fejlesztett, és ez a szám folyamatosan nő. Mindig azt mondjuk, hogy ha ezzel a dologgal százszor ennyien foglalkoznánk, mint most, még akkor is kevesen lennénk hozzá.

Mint megtudtuk, az Edison100 lista összeállítói arra is kíváncsiak, hogy hazánk lakossága miként ítéli meg ezeket az innovatív pedagógiai kezdeményezéseket, ezért közönségszavazásra bocsátotta a listán szereplő projekteket. A Pompás Napokra, illetve más kezdeményezésekre ezen a linken lehet szavazni.

A ma már a fővárosban élő és dolgozó Deák-Zsótér Boglárka kérdésünkre elárulta, hogy hamarosan szűkebb pátriánkban, Békés megyében is megismerkedhetnek az érdeklődők a módszerükkel. Június 28-án ugyanis a gyulai Göndöcs-kertben rendezik meg a Mesék Éjszakáját, melyen részt vesznek a Pompás Napok mesemondói is.