Előadást tartott Tisza Istvánról a történész

Gróf Tisza István két időszakban volt Magyarország miniszterelnöke, először 1903 és 1905, majd 1913 és 1917 között. Az 1918. október 31-én meggyilkolt politikusról tartott előadást a napokban Pintér István történész, ezredes Geszten, ahol Tisza családja is nyugszik.

– A nagy háború terhe Tisza István vállát nyomta, aki a szarajevói merénylet után összeült kormánytanácsban egyetlenként a háború ellen szavazott – mondta a Hódmezővásárhelyen élő történész. – A július 28-ai hadüzenet előtt kijelentette, hogy Szerbia területéből nem kell egy darab sem.

Tisza István ellen 4 merényletet követtek el, 1912-ben a parlamentben Kovács Gyula képviselő lőtt rá, 1917 nyarán frontszolgálatra bevonulva került ellenséges tűzbe, 1918. október 16-án Lékai János próbálta megölni, majd 1918. október 31-én a Róheim villába hatolt be több személy. Ez utóbbi kísérlet már sikeres volt.

– Megszervezett akció volt, a merénylők nevét is tudjuk – mondta a történész. – Az 1920-21-es hadbírósági eljárás során a vádlottak egy részét felmentették, vagy ejtették ellenük a vádat. Pogány József későbbi népbiztos is megúszta, akit 1938-ban Moszkvában kivégeztek. Kinek volt az érdeke a meggyilkolása? Dokumentum még nem került elő, de akik a merénylet vezéralakjai voltak, így például Kéri Pál is Károlyi Mihály első magyar köztársasági elnök köréhez tartozott, Csernyák Imre, a Katonatanács elnökének ő volt a felső kapcsolata. Károlyinak érdeke lehetett Tisza halála.

Pintér István fiával, ifj. Pintér Istvánnal az 1914-18 közötti levelezését kutatta, amelyből kiderült, hogy a nagy háború időszakában is figyelme volt a geszti birtokaikon dolgozókra, azokat rendszeresen segítette.