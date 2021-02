Élnek a segítséggel a megyei kisboltok

A kétezer lélekszám alatti településeken kisboltokat támogat a kormány. A 45 milliárd forintos csomagra vállalkozók, cégek, szövetkezetek pályázhatnak. Az a cél, hogy megmentsék a még működő kisboltokat, s hogy az elérhető szolgáltatások biztosítását egy helyen lehetővé tegye az üzlet fenntartója. Békés megyében szétnéztünk, vajon milyen feltételekkel végzik kiskereskedelmi tevékenységüket a boltok üzemeltetői.

Akik a kétezer fő alatti településen napi fogyasztási cikket forgalmazó üzletet üzemeltetnek, vagy olyan településen vállalják kisbolt nyitását, ahol ilyen nem működik, azok pályázhatnak. A részletekből kiderült: pályázni lehet épület külső és belső felújítására, bővítésére, akadálymentesítésére

legfeljebb ötvenmillió forintig, nyolcvanszázalékos támogatási intenzitással.

Lehet forrást igényelni berendezésekre: a kérelemben vállalt egyéb szolgáltatások folytatásához, például gyógyszer-árusításhoz zárt szekrényre, bútorzatra vagy hűtőre, pénztárgépre.

A pályázó megveheti az üzlet működését biztosító ingatlant, erre maximum ötmillió forintot lehet igényelni, ötvenszázalékos támogatási intenzitással. A kérelmeket üzletenként lehet igényelni, így ha egy vállalkozás több kistelepülésen is tart fent kisboltot, akár mindegyikre kérhet támogatást.

Lehet továbbá pályázni a foglalkoztatáshoz igazodó működési támogatásra.

Szigorú, de teljesíthető a feltételrendszer – vallják, akik megismerték a részleteket­.

Galambos István, Ecsegfalva polgármestere, megkeresésünkre elmondta, hozzá is eljutott a hír. Hozzátette, jó lehetőségnek tartja, és mivel településükön három élelmiszerbolt és egy zöldséges is üzemel, bízik abban, hogy ki is tudják majd használni azt. Lakosságuk jelenleg 1200 fős, az üzletek tulajdonosai, vezetői pedig a környező településekről, főként Dévaványáról járnak át hozzájuk. Végül elmondta, mivel a helyi fiókgyógyszertár jelenleg zárva van, a vény nélkül beszerezhető gyógyszereket egy ideje már a Reál Pont Élelmiszerben vásárolják a helyiek, ami nagy segítség. Bízik abban, hogy a bolt ezen tevékenységét továbbfejlesztik.

Dél-Békés alig ötszáz lelkes faluja Dombiratos, ahol két boltot üzemeltet Mucsi Ferencné. Húsz éve mindennap reggel hatkor nyit. Egyik boltja egy önkormányzattól bérelt ingatlanban van, a másikat egy nyugdíjas pártól vásárolta meg, miután ők bezárták, így az már a saját üzlete.

– A fiam és a vejem segít abban, hogy az ellátás minden körülmények között zavartalan legyen.

Ismerjük a helyiek vásárlási szokásait, anyagi helyzetüket. Itt nem jellemző a felhalmozás.

Mindennap megveszik a szükséges alapvető élelmiszereket az emberek. De valójában a boltban a cérnától a kályhacsőig, a friss pékárutól a a műanyag edényekig, játékig minden kapható. A szállítók mellett mi is megyünk Békéscsabára, Szegedre friss portékáért. Ha valakinek nagyon egyedi az igénye, azt is megoldjuk – sorolta Marika. Rutinos vállalkozóként most ismerkedik a pályázat részleteivel. Elárulta, a fejlesztés napirenden van. Egy modern szállítójármű is jó volna.

A kardosi Faház Bolt tulajdonosa, Kiss Zoltán elmondta, hallott már a kisboltok támogatására irányuló pályázat kiírásáról, egyelőre azonban információkat gyűjt arról, hogy mire is szól pontosan a kiírás, illetve milyen feltételekhez kötik a támogatást. Arról, hogy él-e a lehetőséggel, csak az utánajárást követően dönt majd. A helyi hétköznapokról elárulta, a közel 800-as lélekszámú község lakóinál a vásárlási kedv közepes, de szinte mindig akad vevő a boltjában.