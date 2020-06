Élnek a programmal Kondoroson

Három helyi családhoz is ellátogatott a minap Ribárszki Péter, a város polgármestere, hogy köszöntse a település ifjú polgárait. Személyes ajándékkal lepte meg Kiss Gréti Napsugárt, Győri Csengét és Kocsondi-Danek Natasát.

– Az egyik legfontosabb és legboldogabb pillanat, amikor új élet érkezik a családba, és ír felül mindent, ami addig megszokott volt. Minden kisbaba azonnal a család kedvence lesz, és ahogy az ő életükben, úgy városunkban is a legszebb események közé tartozik egy újszülött érkezése. Azért örülünk ennek, mert nap mint nap nekik is építjük, szépítjük lakóhelyünket. Különösen fontos, hogy minél több gyermek szülessen, és vigye majd tovább a hagyományok és a kultúra ápolása mellett a család, valamint a település örökségeit is – hangsúlyozta Ribárszki Péter. – Fontos, hogy jusson idő a kicsikre, meséljünk nekik, óvjuk őket. Fogjuk a kezüket, ha kell, majd engedjük el, amikor ennek jön el az ideje.

A polgármester kiemelte, szívügyüknek tekintik a családok támogatását, a fiatalok családalapításának, ezzel együtt a városban maradásának elősegítését. Ezért tavaly január 1-jétől egy új támogatás, a Baba-Start Program bevezetését fogadták el.

– A gyermekszületések számának növekedése kiemelt fontosságú, hiszen ez minden település létének, megmaradásának a záloga – emelte ki Ribárszki Péter. – Az újszülöttek életkezdési támogatása a kisgyermekes szülők anyagi terheinek enyhítését és a gyermekvállalás ösztönzését kívánja előmozdítani. Az összeg gyermekenként 40 ezer forint, ezt a polgármesteri hivatal szociális irodáján igényelhetik.