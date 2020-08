Élményt adtak a kardoskútiak a viharkárosult gyerekeknek

Pusztító vihar tombolt egy hete Magyarbánhegyesen. A károk elhárítása példás gyorsasággal és összefogással elkezdődött. Ki, ahogyan s amivel tudott, helyben, a térségből és a dél-békési térségen túlról is segített, segít. A kardoskútiak például azzal is, hogy majd húsz gyermek számára egy élményekkel teli napot szerveztek szerdára.

Az idén helyben a magyarbánhegyesi gyermekeknek táborozási lehetőségük nem volt. A mindent elsöprő vihar is tetézte, megnehezítette a családok életét. A viharkárokat miközben a felnőttek igyekeznek a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban elhárítani, a helyreállítási munkákat elvégezni, a kardoskúti képviselő-testület döntött: félmillió forinttal segíti a magyarbánhegyesieket.

– Amikor átmentem ezt megbeszélni a polgármester asszonnyal, láttam, a munkákat szorgos kezek végzik. De láttam bringázó, kíváncsiskodó gyerekeket is. Akkor jutott az eszembe, nekik szerezzünk élményt. Így szerveztük meg ezt a napot. A nemzeti park, a közös hivatal települései, Csanádapáca és Pusztaföldvár is azonnal adta a buszát, az Oncsa ház, Török Attila képviselő, Andrékó Pálné kézművesünk is jött a hívó szóra. Mindannyian önzetlenül felkínálták a segítségüket – tudtuk meg az előzményeket Varga Pál kardoskúti polgármestertől.

S miközben vártuk szerda reggel az érkező gyermekeket, Vargáné Neller Borbála, a művelődési ház vezetője elmesélte, két héten át gyermekzsivalytól volt hangos a ház, az Erzsébet-táborban rengeteg szórakoztató programja volt a helyi fiataloknak. Nem volt kérdés, hogy a magyarbánhegyesieknek is kínálnak most valami hasonlót.

Az érkezők őszinte kíváncsisággal hallgatták, hogy ők most éppen Magyarország 7 természeti csodájának az egyik helyszínére kaptak meghívást. A program hallatán (lovaskocsizás a Körös-Maros Nemzeti Park sóstói telepére, ismerkedés a puszta növény- és állatvilágával, őshonos állatok megtekintése, látogatás a Madárvonulási Múzeum interaktív kiállításán, az Oncsa házban a helytörténeti kiállítóhely és gyűjtemény megtekintése, a házigazda Bodrogi József méhész vezetésével, majd kézműveskedés és mozgásos játék) ujjongtak, kérdezgettek, készülődtek. A kalandos nap a fogatok érkezésével kezdetét is vette. Néhányuk érdeklődésünkre elmondta, otthon beázásokkal bajlódnak a szüleik, kisebb-nagyobb károkat házaikban is okozott a vihar.

Miután elindult a két fogat, Varga Pál polgármester még egyeztetett az ebédet főző hivatali dolgozókkal.

– Éppen egy éve a mi csapatunk megnyerte Csanádapácán a kakasfesztivál főzőversenyét. Éppen ideje, hogy újra főzzünk – tette hozzá nevetve a település vezetője. Elárulta, krumplipaprikással várják vissza a kis csapatot.

Minden dolgos kézre szükség van Magyarbánhegyesen A viharkárok helyreállítását végzik, de a létszám és az önkormányzat lehetőségei is korlátozottak. Sódarné Varga Gyöngyi polgármester elmondta, a tetők javítását is végzik. – Azt mindenkinek el kell fogadnia, hogy a házakra nem új tetőket építenek dolgozóink. Melléképületek helyreállításában nem biztos, hogy jut kapacitás. Javítunk, segítünk. Nekünk is nagyon sok helyről érkezett és érkezik a segítség névvel, s névtelenül. Nagyon hálásak vagyunk – tette hozzá. A károk felszámolása borsos összegeket emészt fel, a vismajor igényt leadták, nem biztos, hogy mindent fedez. – Nagy tanulság ez a vihar: lakás- és kiegészítő biztosítás kell, mert most, a bajban azoknál jobbak, reményt keltőbbek a kilátások, akik előrelátók voltak – tette hozzá a polgármester, aki köszönetét fejezte ki a kardoskútiak anyagi hozzájárulása és a gyerekeknek megszervezett élménynap kapcsán.

