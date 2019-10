Élményeket mutatnak be Békéscsabán

Erasmus Days címmel rendezett fotókiállítást a Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma, melynek megnyitóját pénteken tartották.

Skultétiné Barna Anita igazgató elmondta, tárlatukkal diákjaik utazásain szerzett élményeit szeretnék bemutatni, amivel reményei szerint iskolatársaik is kedvet kapnak majd a külföldi tanuláshoz. Hozzátette, a program intézményükben már 2006 óta aktív, de most először van lehetőségük arra, hogy a tanulók mellett a pedagógusok is utazhassanak.