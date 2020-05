Elmarad a gyulai sörfesztivál

Elmarad a júniusra tervezett gyulai Kézműves Sörfesztivál – tájékoztattak Facebook oldalukon a szervezők.

Mint a közösségi oldalon kiemelték, a csütörtökön bejelentett kormányhatározat augusztus 15-ig megtiltotta a nagyobb létszámú szabadtéri rendezvények megrendezését. (Ez az ötszáz fő feletti és alatti programokra egyaránt vonatkozik.)

– Június 11 és 13. között rendeztük volna meg a Kézműves Sörfesztivált, ám annak időpontjában a jogszabályi tilalom még hatályos lesz. Rendezvényszervezőként mint mindig, most is a jogszabályi előírásoknak megfelelően járunk el, így úgy döntöttünk, hogy a Kézműves Sörfesztivál az idei évben elmarad! Most a jogkövető magatartás és mindannyiunk egészsége mindennél fontosabb! – hangsúlyozták. Természetesen mindent megteszünk azért, hogy 2021-ben újra Gyulán köszönthessük a magyar és nemzetközi kézműves főzdék képviselőit egy minden eddiginél színvonalasabb fesztiválon.