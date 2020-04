Elmarad a dinnyefesztivál

Elmarad a medgyesegyházi dinnyefesztivál. Ezt a Medgyesegyházi Hírmondón jelentette be pénteken Kraller József polgármester.

– A koronavírus járvány terjedése okán, számos települési intézkedést, tervezést felül kell vizsgálnunk, újra kell gondolnunk – írja a Medgyesegyházi Hírmondó. – A mindennapi működés zavartalan ellátása mellett, városi rendezvényeink tekintetében is felelős döntést kell hoznunk. Egyik legnagyobb rendezvényünk, a hagyományos 3 napos, augusztusi Dinnyefesztivál. A program megvalósításán már februárban többen el kezdtek dolgozni, több stábtalálkozó is történt, elindult a forrás előteremtés lobbi tevékenysége is.

– Márciusban azonban, a világjárvány hatására bizonytalanná vált mind a kül-, mind a beltéri rendezvények megtartása. Ma sem tudjuk megmondani, hogy meddig tart a veszélyhelyzet. Felelősen nehéz lenne szerződéskötéseket kötni a fesztiválra. Természetesen kikértem képviselőtársaim véleményét is, akik egybehangzóan amellett foglaltak állást, hogy az idén sajnos nem tudjuk megrendezni a fesztivált.