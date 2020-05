Elkezdték rendbe hozni az elhagyott portákat

Méteresre nőtt gaztenger, düledező házak, elszaporodott rágcsálók – szinte nincs olyan település, ahol ne okoznának problémát az elhanyagolt porták. Geszten nemrég fogadtak el ennek kapcsán egy helyi rendeletet, amelynek van is hozadéka, a többség elkezdte rendbe hozni az ingatlanát. Kötegyánban hasonló lépésben gondolkodnak.

Rengeteg olyan porta akad Geszten, amely és amelynek környezete rendezésre szorulna – ismertette Brandt Krisztián polgármester, hozzátéve, emiatt fogadott el a képviselő-testület év elején egy rendeletet.

Hivatalosan úgy szól a regula, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti az ingatlanhasználó, ha az ingatlanon található lágy- és fás­szárú növények ápolásáról, valamint a közösséget zavaró módon felnőtt fű folyamatos kaszálásáról nem gondoskodik, illetve célhoz nem kötötten helyez el vagy tart olyan ingóságokat, melyek kedveznek a rágcsálók megtelepedésének.

Mint mondta, problémát okoz a szemétlerakás és -kidobás, az, hogy elhanyagoltak az árkok, hogy nem kaszálnak sem az utcán, sem az ingatlanon belül, illetve több olyan romos vályogházzal is lehet találkozni a faluban, amelyek akár közveszélyt is jelenthetnek. Brandt Krisztián hangsúlyozta, a kaszálási kötelezettség a kerítésen belüli területre is vonatkozik.

A szabályszegőknek először egy figyelmeztetést küldenek, hogy legyenek szívesek a portát rendben tartani a jogszabályoknak megfelelően. Ennek már van is kedvező hozadéka, szerinte a többség odafigyel a kaszálásra, a romos házakat is igyekeznek rendben tartani. A probléma inkább azokkal van, akik nem helyben élnek. Ha a felszólításoknak nincs eredménye, akkor a fokozatosság elve mentén következik a bírságolás, erre eddig nem volt példa.

A gesztihez hasonló szabályozásban gondolkodnak Kötegyánban is, ugyanis kezdeni kell valamit az elhanyagolt portákkal – jelezte dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester. A községházára érkezett már például olyan panasz, hogy az elhanyagolt ingatlanon lerakott szemét alá fészkelik be magukat a patkányok, illetve hamarosan jön a parlagfűszezon is.

Elmondta, az elhanyagolt ingatlanok egy része román állampolgárok tulajdonában van, egy részét pedig olyanok vették meg, akik a telken lévő házat le akarták bontani – több esetben meg is tették –, viszont később „elfelejtettek” gondoskodni a rendezettségről.

Tavaly önkéntesek bevonásával igyekeztek szépíteni a környezetet az elhanyagolt porták előtt, felhívva a figyelmet a problémára. Most már viszont szükség van szabályozásra. A járdákat ugyanis járhatóvá kell tenni, az utak szélét rendbe kell hozni, ahol van árok, ott az átereszeket és az árkokat ki kell tisztítani. Hangsúlyozta, többen nincsenek vele tisztában, de ezek most is az ingatlantulajdonos, -használó kötelességei, feladatai lennének.