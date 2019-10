Elkezdték az agrártámogatások előlegfizetését

Elindult a Magyar Államkincstáron keresztül a mezőgazdasági termelőknek nyújtott agrártámogatások előlegfizetése, amely idén 240 milliárd forintot tesz ki – mondta Nagy István agrárminiszter.

Közölte, hogy a közvetlen támogatásoknál a tervek szerint idén hat százalékkal nagyobb összeget fizetnek ki a tavalyi év azonos időszakához képest.

A 2019. évi területalapú támogatás összege várhatóan 75 ezer forint lesz hektáronként. Magyarország az időjárási viszontagságok miatt idén is jogosult a termelőknek emelt összegű előleget fizetni, ami azt jelenti, hogy egy minden feltételnek megfelelő gazdálkodó SAPS jogcímen 33 ezer forintra számíthat hektáronként, és aki még a zöldítési támogatás előlegére is jogosult, az mintegy 50 ezer forintnyi hektáronkénti kifizetést kaphat idén – ismertette a miniszter.

Mészáros József, a Magyar Államkincstár elnöke kiemelte, a gazdák határidőre benyújtották kérelmeiket. A kifizetés első hetében 50 ezer gazdaságnak mintegy 50 milliárd forintot folyósítanak majd.

A Békés megyei gazdák közt volt, akinek már érkezett is a támogatásból: csütörtökön és némelyiküknek pénteken reggel is utalt a Magyar Államkincstár. Bozsár Tamás gazdálkodó úgy fogalmazott, ilyenkor kezdik a vetést, a talajmunkákat, így finanszírozniuk kell többek közt a műtrágyát, a vetőmagot és a talajművelést is, ehhez pedig forrás kell. Ancsin István Békéscsaba környékén gazdálkodik, számára is jól jön a kiutalt összeg. Elmondta, most takarítják be a kukoricát, ezt, illetve a búzavetést finanszírozza meg: ebben az időszakban jellemzően műtrágya- és üzemanyag-vásárlásra használja fel a számlájára érkező támogatást.