Elkezdődtek a kátyúzási munkálatok Mezőberényben

A településvezető hozzátette, a kátyúzás olyan szempontból is jelentős, hogy annak befejezését követően a saját kátyúzógépükkel folyamatosan kezelni fogják a jelentkező hibákat. Természetesen lesznek olyan kátyúzási feladatok, amelyekkel külsős vállalkozót fognak megbízni, és a remények szerint mindez megnyugtató megoldást jelenthet majd.

– A kátyúzási munka jó ütemben halad, a javítások egy részét már megcsinálták, másik része pedig folyamatban van. Várhatóan június végéig fejeződik be a teljes beruházás – ecsetelte Siklósi István, aki elmondta: a munkálatok kizárólag az önkormányzati utakat érintik, másutt nincs is lehetőségük és joguk eljárni. Elképzelhetőnek tartotta ugyanakkor, hogy a kerékpárutakon is kátyúzhatnak majd.

– A lakóövezetekben található utak többségét eredetileg nem a jelenlegi közlekedésre találták ki – hangsúlyozta Siklósi István. – Az autóforgalom mellett már hosszabb ideje nehézgépekkel is közlekednek a szakaszokon. Rontja a helyzetet, hogy az útalap általában csak 10-12 centis, az utak sok helyen pókhálósodnak. Éppen ezért kipróbálnak majd egy új eljárást, amivel ezek a problémák is orvosolhatók néhány éves időtartamra.