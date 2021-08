Elkezdődött a harmadik oltások beadása Mezőberényben

Szerdán megkezdődött a koronavírus elleni harmadik, emlékeztető oltások beadása Békés megyében is. A Mezőberényi Református Szeretetotthonban Moderna vakcinát kaptak mind az idősek, mint a dolgozók a délután folyamán.

Intézményünkben eddig is kedvezően alakult az oltások beadása. Télen és tavasszal mind az ellátottak, mind a dolgozók nagy számban, 90 százalék feletti arányban kapták meg a vakcinát – nyilatkozta lapunknak Horváth Sándor. A Mezőberényi Református Szeretetotthon igazgatója elmondta,

a harmadik körös oltást eddig a lakók mintegy fele igényelte, illetve a dolgozók közül is sokan kérték, munkatársaik is nagyon komolyan, felelősségteljesen jártak el.

Az előírások szerint a szociális intézményekben egészségügyi ellátást nyújtó dolgozóknak is kötelező az oltás, a szeretetotthonban is szinte 100 százalékban megkapták, megkapják ezek a szakemberek, kivételt csak az képez, akinél még a második vakcina beadása óta nem telt el a szükséges idő. – Úgy érzem, hogy mindenki átérzi a helyzetet. Nagyon fontos, hogy vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk másokra, óvjuk a közvetlen környezetünket.

Ezért is tartjuk fontosnak a harmadik oltást – fogalmazott a szakember, aki maga is megkapta az ismétlő vakcinát. Horváth Sándortól megtudtuk, az intézmény falain belül nem alakult ki fertőzés, ellenben az előző hullámokban az ellátottak közül voltak, akik elkapták a vírust kórházban, és kerültek később a covidos betegeket ellátó osztályokra. Horváth Sándor kérdésünkre elmondta,

oltás után senki nem fertőződött meg a szeretetotthonban, szerdán pedig ismét Moderna vakcina segítségével folytatódott a védekezés.

Vágvölgyi Mihályné Ilike néni is megkapta a harmadik oltást. – Nyolcvanhét éves vagyok, és fontosnak tartom, hogy mind a környezetemért, mind saját magamért felelősséget vállaljak. Ez vezérelt az első két oltás során is, és amikor lehetőség adódott, ezért igényeltem a harmadik vakcinát is – árulta el a kedves hölgy.

Mint mondta, nagyon fontosnak tartja, hogy megelőzzék a bajt, látják, hogy a tévé is naponta foglalkozik a kérdéssel, látják, hogy fontos a védekezés. Kérdésünkre az asszony elárulta, első két oltást követően nem tapasztalt semmilyen mellékhatást, este borogatta az injekció helyét, így semmilyen gondja nem akadt.

A korábban pedagógusként dolgozó Ilike néni elmondta, hogy lakótársaival sokat beszélgetnek, többekkel bensőséges a kapcsolat. A koronavírussal kapcsolatos kérdéseket is megvitatják, véleménye szerint sokan kérik a harmadik oltás beadását is. – Első két vakcina is nyugalmat adott, bízom abban, hogy a harmadiknak köszönhetően még inkább biztonságban leszünk.

A Mezőberényi Szeretetotthonnak egyébként több mint kilencven lakója van, az oltásokat szerdán délután dr. Oláh Erzsébet adta be az azt igénylő lakóknak és a dolgozóknak.

