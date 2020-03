Elkészült a futópálya, újabb játszótér épül a CsabaParkban

Elkészült és hamarosan használható is a futópálya az erdőben, újabb játszótér épül a Körte sor felől, a dombra csúszdák kerülnek, emellett fejlesztik a vágópontot, a kolbászkészítő üzemet – többek között ezekről is beszélt a CsabaPark fejlesztései kapcsán hírportálunknak Hanó Miklós, Békéscsaba alpolgármestere.

Hanó Miklós emlékeztetett, korábban – amikor elkészült a rendezvénycsarnok, az étterem és a játszótér is – létrehoztak egy vágópontot, kolbászkészítő üzemet és hozzá boltot, de az értékesítési lehetőségek korlátozottak Békés és a szomszédos megyére. Jelenleg a gyermekélelmezési intézménynek és az étteremnek szállítanak be, valamint a helyi termelők számára bérvágásra van mód. Most egy olyan fejlesztés zajlik az üzemben, amelynek hála minden európai uniós országba beszállíthatnak majd hungarikum csabai kolbászokat és húsokat.

Békéscsaba alpolgármestere hangsúlyozta, a CsabaPark fejlesztése három célt szolgál, ezek egyike az, hogy minőségi gasztronómiai termékeket állítsanak elő. A másik az, hogy a mintegy 50 hektáros terület megfelelő otthont adhasson a rendezvényeknek, mint például a Csabai Kolbászfesztiválnak. Elmondta, immár rengeteg parkoló és több mosdó áll rendelkezésre, megoldott a vízelvezetés, így csapadékos időjárás esetén is kulturált körülmények között szórakozhatnak az érdeklődők.

A harmadik pedig az, hogy egy, elsősorban a békéscsabaiakat, de a turistákat is szolgáló pihenőparkot alakítsanak ki – folytatta Hanó Miklós. Mint fogalmazott, ezért is örömteli, hogy elkészült a gumiburkolattal ellátott, mintegy 4 kilométernyi futópálya, amit a jelenlegi információk szerint áprilisban vehetnek birtokba a sportolni vágyók. Kiemelte, gondoskodtak a futópálya megvilágításáról, így sötétedést követően szintén igénybe vehető, mellé padokat helyeztek el, illetve a kutak révén vízvételre is van lehetőség.

A Körte sor felőli oldalon újabb játszótér épül. A domb is hasznosul: több csúszdát helyeznek el, műanyag borítású, télen és nyáron egyaránt használható hófánkpályát alakítanak ki, a dombra egy kilátó épül, ami egyben a tó felett átívelő kötélpálya indító tornyaként is szolgál majd. A tó körül sétányokat alakítanak ki, egy tószínpadot építenek, ami rendezvényeknek, előadásoknak adhat otthont. A fejlesztések közben az erdő, a fák gondozására szakember segítségével ugyancsak hangsúlyt fektetnek, hogy a terület megőrizhesse a zöld szerepét.

A városi közgyűlés nemrég döntött arról, hogy Békéscsaba Gyulával létrehozná közös, térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetét, ebben a munkában Hanó Miklós is szerepet vállal. Hangsúlyozta, a két városnak nem versenyeznie kell egymással, hanem egymást erősítve közösen dolgoznia. Gyula ismert és kedvelt fürdőváros, és ha a békéscsabai beruházások, tervek is megvalósulnak, több turistát vonzhat a térség. Ráadásul források is érkezhetnek, amely révén például a békéscsabai Árpád fürdő fejlesztésére szintén lehetőség nyílna.

Videó: Tóth Nikolett