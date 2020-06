Elismerésekkel ünnepelték Békésben a magyar egészségügy napját

Pénteken Békéscsabán a Semmelweis-nap alkalmából koszorúkat helyeztek el dr. Réthy Pál sírjánál, illetve a délután folyamán a megyeszékhelyen, valamint Gyulán is elismerésekkel köszönték meg a város- és intézményvezetők a megyei orvosok munkáját.

Tisztelegtek a csabai kórház alapítója előtt

A hagyományokhoz híven idén is koszorúkat helyeztek el Semmelweis-nap alkalmából a békéscsabai kórház egykori alapítója és mai névadója, dr. Réthy Pál sírjánál.

A pénteki eseményen dr. Becsei László főigazgató főorvos emlékezett meg a nagytiszteletű orvosról. Elmondta, névadójuk 1844-ben telepedett le Békéscsabán, ahol szlovák nyelvi és orvosszakmai ismerete miatt hamar beilleszkedett, majd vármegyei főorvosnak is kinevezték. 1854-64-ig, a város segítségével alapította meg a csabai kórházat, amely teljességében 1881-re készült el. Akkoriban a helyzetnek megfelelően járványügyi és higiénés kérdésekkel foglalkozott leginkább, komoly szerepe volt a kolerajárvány megfékezésében és a himlőoltások bevezetésében is. Ezen túl a csecsemőhalandóság csökkentésében is remekelt, hiszen megszervezte Csabán a bábaképzést.

Szarvas Péter polgármester elmondta, Békéscsaba 302 éves újkori történelmében rengeteg olyan személyre tudunk visszaemlékezni, akik nagyon sokat tettek a városért, közülük kitűnik dr. Réthy Pál is. Hozzátette, munkásságára máig jó érzéssel tekinthetünk vissza, hiszen sosem tett le arról, hogy egy korszerű betegellátó intézményt építsen, emellett a közéletben is mindennapos szerepe volt.

Gyulán kitüntetéseket adtak át

A gyulai Semmelweis napi esemény dr. Becsei László főigazgató főorvos és dr. Görgényi Ernő polgármester köszöntőjével kezdődött, majd az Erkel Ferenc zeneiskola növendéke, a hetedik osztályos Cséffán László trombitaszólóját hallgathatta meg a közönség.

A zeneszót a kitüntetések átadása követte, azok közül is elsőként a gyulai képviselő-testület elismerései, melyeket dr. Görgényi Ernőtől kaptak meg az érintettek. Dr. Libor János díjban elsőként dr. Martyin Tibor, a Pándy Kálmán Tagkórház Infektológiai és Hepatológiai osztályának vezető főorvosa részesült. Az egészségügyi szakdolgozók közül pedig Tóth-Drótár Magdolna epidemiológiai szakápoló, a Kórházhigiénés osztály munkatársa, valamint Papp Attila, az Infektológiai és Hepatológiai osztály ápolója érdemelt Libor-díjat.

Az önkormányzati után a kórházi kitüntetéseket adta át dr. Becsei László, melyek közül a Kórházért elismerésben dr. Dobó Márta, a Bőrgyógyászati osztály vezető főorvosa részesült. Majd főigazgatói dicséretet kapott dr. Havas Attila, a gyulai KAIBO osztályvezető főorvosa, dr. Seres Ábel adjunktus, a Kórházhigiénés osztály vezetője és dr. Solti Árpád, a Sürgősségi Betegellátó osztályok vezető főorvosa.

A fentieken túl főigazgatói dicséretben részesült továbbá: Bálint Katalin, a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás osztály ápolója; Bojtné Karsai Emese, a Kardiológiai Rehabilitációs osztály szakápolója; Csíkos Lajosné, a Bőrgyógyászati osztály orvosírnoka; Csikósné Mácsok Erzsébet, a Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Centrum onkoteam szervezője; Kranczler Ferenc, az Általános Sebészeti osztály beteghordója; Lácz Lajos, a Fertőző osztály ápolási asszisztense; Lupóné Szarka Erika, az Általános Sebészet osztály orvosírnoka; Szekeres István, a Szemészeti osztály műtőssegédje; Törökné Tóth Jolán, a Patológia osztály orvosírnoka; Váradiné Szatai Éva rendelőintézeti asszisztens; Kardos Sándor, a Biztonságszervezési és Üzemeltetési osztály villanyszerelője és Sziklai Ákos, a Műszaki és Informatikai osztály műszerésze.

Végül a kinevezések következtek, idén főorvossá léptették elő Dr. Wolf Ildikót, Dr. Kiss Barnát, Dr. Seres Ábelt, valamint adjunktus lett Dr. Marik László.

Elismerték a csabai szakembereket is

A Dr. Réthy Pál Tagkórház békéscsabai Semmelweis-napi ünnepségén Szarvas Péter polgármester, Herczeg Tamás országgyűlési képviselő és dr. Becsei László köszöntötte a jelenlévőket. A beszédek után a Bartók Béla művészeti iskola művésztanárainak előadását élvezhette a közönség, majd a dolgozók kitüntetései következtek.

A „Békéscsaba Egészségügyéért” elismerést ezúttal Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes pszichiáter főorvos és dr. Tóth János ortopéd főorvos kapták, akiket Szarvas Péter köszöntött. A „Békéscsabai Hűségdíjat” dr. Albert Erika nyugalmazott felnőtt háziorvos, dr. Csenki Gábor nyugalmazott háziorvos, dr. Fekete István nyugalmazott házi gyermekorvos, dr. Forvith József háziorvos, dr. Hunya Katalin házi gyermekorvos, dr. Huszár Ildikó házi gyermekorvos, dr. Kőnig János fogorvos, Lóránt Gyöngyi körzeti nővér, Pauló Jánosné nyugalmazott orvos-írnok, Szabóné Szász Georgina körzeti nővér, Szajkó Annamária körzeti asszisztens, Szilágyiné Császár Éva nyugalmazott körzeti asszisztens, valamint dr. Vágréti Zsuzsanna nyugalmazott házi gyermekorvos érdemelte.

A Réthy Emlékérmet idén dr. Szeberényi Zsolt főorvosnak adományozta a főigazgató főorvos és dr. Zsilák János orvosigazgató, a Réthy Nővér címet pedig Lengyel-Nagy Zsuzsanna, a Gasztroenterológiai osztály endoszkópos laborjának vezető asszisztense kapta. Az Év Szakdolgozója kitüntetésben Dávidné Carutasu Gabriellát, a Központi fizioterápia gyógytornászát részesítették. Ezentúl Kórházért Emléklapot vehetett át Pikóné Olej Mária és Andelic Mária.

Továbbá Főigazgatói dicséretet érdemelt a csabai kórház Betegszállítási csoportja; Kovács Katalin Ildikó, a Radiológia osztály képi diagnosztikai szakasszisztense; Kvasz Andrea, a Sebészeti osztály orvosírnoka; Molnár Anna, a Központi Műtő szakasszisztense; Vajda Éva, az 1. Ápolási osztály ápolója; Vetési Mária, az 1. Krónikus Belgyógyászati osztály ápolója és Virágné Babinszki Mónika, a Szülészet-nőgyógyászat osztály csecsemő- és gyermekápolója.