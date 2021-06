Elindultak a megyei expedíció tagjai a Fekete-tengerhez

Elindult a Duna delta a Körösöktől 2021 elnevezésű megyei expedíció kedden délelőtt Köröstarcsától a Fekete-tenger felé. A kis csapat 31 napon át lesz úton, összesen 1900 kilométert tesznek meg, és kalandjaikról, élményeikről ezúttal is filmet készítenek majd.

Ezt ne hagyja ki! Vízosztás és párakapu nem fér bele a baloldaliságba

Eredeti tervünk az volt, hogy Svájcból, a Boden-tótól indulva jutunk el a Körösökig, de a pandémia felülírta az előzetes elképzeléseinket, sok mindent bizonytalanná tett, ezért úgy döntöttünk, hogy ismét a Fekete-tengerig hajózunk, de ezúttal majd a Duna-delta úgynevezett Szent-György ágán jutunk el odáig – mondta el lapunknak nem sokkal indulás előtt Gyurkó Dániel. A túra vezetőjétől megtudtuk, három ágon lehet eljutni a Fekete-tengerig, néhány éve a Sulina-ágon tették meg az utat, míg most tudatosan a Szent-György ágat választották, hiszen ott még nem jártak korábban. A harmadik ág a Chilia-ág.

A Körösöktől, Köröstarcsától mintegy 1900 kilométert tesz meg a csapat, amelyet Gyurkó Dániel mellett Major Gyula operatőr-rendező, ifj. Major Gyula operatőr, Knyihár Mihály, ifj. Knyihár Mihály, Gebei Béla és Boldog Gusztáv alkot, valamint a tervek szerint Lipcsei Zoltán, Köröstarcsa polgármestere is csatlakozik majd hozzájuk. Az expedíció Csongrádnál hajózik át a Körösről a Tiszára, majd Titelnél a Tiszáról a Dunára. Húsz nap után érkeznek meg Tulcsára, majd több napot töltenek a deltában, illetve a tengeren. A keddi első nap végére Kunszentmárton volt az úti cél, míg a második, szerdai napon Mindszent.

Gyurkó Dániel kérdésünkre elmondta, a körülményektől függően hajón és szárazföldön is fognak majd éjszakázni. Egyébként két hajóval vágtak neki az útnak, a Pupulóval és a Vándorral. Az „élelmezési vezető” ezúttal is a mindig kiváló ételeket készítő és finomságok egész sorát felvonultató Knyihár Mihály lesz, természetesen bevásárolni is többször el kell majd menniük, amihez várhatóan átlagosan 5-6 kilométer gyaloglásra is szükség lesz, a víztől ennyire esnek ugyanis a települések.

A csapat valamennyi tagja megkapta a koronavírus elleni oltást, amit mindkét érintett országban, Szerbiában és Romániában is elfogadnak, így ezzel sem lehet gond. A nagy meleg ellen valószínűleg gyakori „csobbanással” is védekeznek, a folyó hőmérséklete sok helyen 25 fok körül mozog, és már a keddi 9.30-as induláskor is 30 fok felett volt a levegő hőmérséklete. A túravezető kérdésünkre kiemelte, arra nagyon kell figyelniük, hogy a kijelölt hajóúton maradjanak, mert ellenkező esetben zátonyra kerülhetnének.

A kalandról, a Fekete-tenger deltája és a tenger szépségeiről egyaránt film készül. Major Gyula, az alkotás rendezője elmondta, a Körösökön és a Tiszán is rögzítenek majd felvételeket, de munkájuk központi részét a Fekete-tenger deltájára, annak környezetére és a tengerre fókuszálják. – Az utat már két alkalommal megtettük, most folytatjuk azzal, hogy a kanyargósabb, romantikusabb, természeti értékekben talán még inkább bővelkedő Szent-György ágon fogunk hajózni. A közeli falvakban is szeretnénk megállni, a helyi feelinggel, életérzéssel megismerkedni. A lipovánokkal is szeretnénk beszélgetni, kicsit betekinteni a szokásaikba, az életükbe. Major Gyula elmondta, 50-60 perces természetfilm készítésében gondolkodik.