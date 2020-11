Elindult a COVID betegek ellátása az Orosházi Kórházban

Felkészült az Orosházi Kórház a COVID-19 vírussal fertőzött betegek fogadására. Az enyhe-, középsúlyos- és súlyos eseteket már képes ellátni az intézmény, hamarosan a kritikus állapotú betegek fogadása is lehetővé válik.

Mint arról már korábban írtunk, az intézményt harmadhelyi felelős kórházzá jelölték ki.

– Ez alapján elkezdtük a felkészülést, a kórházban működő Operatív Koronavírus Testület pedig felállított egy menetrendet. A tavaszi első hullám alatt szerzett tapasztalatokat felhasználva alakítjuk át a kórházi betegutakat és szervezzük át az osztályok elhelyezését – mondta dr. Duray Gergő főigazgató. – Ennek első lépcsőjében a krónikus osztály betegeit áthelyeztük a főépületbe. A kiürült épület lett a Légúti Betegellátó Tömb (LBT), ami október 31-én kezdte működését. Az LBT vezetésével dr. Sahin-Tóth Gábor orvosigazgató-helyettest bíztam meg – fogalmazott dr. Duray Gergő, aki hozzátette, minden beteget ellát az Orosházi Kórház.

A Légúti Betegellátó Tömb épülete nem csatlakozik közvetlenül a kórház főépületéhez, így alkalmas a COVID betegek kezelésére, hisz elkülönítéssel lehet a leghatékonyabban meggátolni a vírus terjedését.

– Sajnos az ellátás során kórházunkban is találtunk koronavírussal fertőzött betegeket, őket áthelyezzük az LBT földszinti kórtermeibe, és a teszteredmények megérkezéséig ide kerülnek a fertőzés gyanús személyek is – ismertette az LBT-t vezető főorvos. Dr. Sahin-Tóth Gábor kiemelte, a kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályára (SBO) érkező pozitív, illetve fertőzésgyanús betegeket is az új ellátóhelyre szállítják, amennyiben az elsődleges és másodlagos ellátóhelyek nem tudják őket átvenni. Emiatt is fontos és folyamatos a kapcsolat a térség kórházaival.

– Ha arra szükség lesz, a Légúti Betegellátó Tömb mindkét emeletén COVID gyanús és fertőzött betegeket fogunk ellátni, ahol vannak oxigenizálásra alkalmas, bekamerázott kórtermek, így könnyebben megfigyelhetők a betegek egy központi pulttól is. Emellett vannak öltöző-, pihenő-, tároló- és tárgyaló helyiségek is, amik a dolgozók rendelkezésére állnak – fogalmazott.

Dr. Sahin-Tóth Gábor kiemelte, a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében a kórház megkereste a vele szerződésben álló hét rezidenst is.

– Tiszteletre méltó a kollégák hozzáállása, akik egy rövid webes megbeszélést követően összeállították az LBT orvosi szolgálati beosztását és pótolták az SBO-n a karantén miatt keletkezett hiányokat. A munkatársaim az EMMI és kórházunk szakmai munkacsoportja által megalkotott protokollok mentén, szakorvosi felügyelet mellett dolgoznak – emelte ki a főorvos.

A szakdolgozóknál is megtörténtek az átcsoportosítások, így az ápolói oldalon is megoldott a betegek ellátása a kórházban. A szükséges védőfelszerelések megfelelő számban állnak rendelkezésre, ezek fogyását folyamatosan jelentok, a pótlást a fenntartó biztosítja.

Jelenleg az enyhe-, középsúlyos- és súlyos COVID betegek ellátását vállalják. Eközben a központi aneszteziológiai- és intenzív terápiás osztály munkájának és helyének átszervezésével felkészültek a kritikus állapotú koronavírusos betegek fogadására is.