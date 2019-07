Elhunyt a Viharsarki Drag Team motorversenyzője

Tragikus balesetben vesztette életét szombaton délelőtt Csüllög Norbert, a Viharsarki Drag Team csapatfőnöke és egyben versenyzője.

Ahogyan arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, szombaton délelőtt a 442-es számú úton, Kunszentmárton külterületén halálos kimenetelű baleset történt. Csüllög Norbert, a Békés megyei motoros közösség ismert alakja, a Viharsarki Drag Team csapatfőnöke és egyben versenyzője Tiszaföldvár felől haladva egy keresztelőre tartott, amikor egy felüljáró lehajtójánál a balra ívelő kanyarban a kavicsos útpadkára sodródott, majd a szalagkorlátnak csapódott. Az esés során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, motorja a szalagkorláton átrepülve állt meg.

A Viharsarki Drag Team közösségi oldala feketébe burkolózott, gyászolják elvesztett csapattársukat, barátjukat. A team média felelőse és műszaki vezetője videóüzenetben számolt be az ismerősöknek, rajongóknak a történtekről, majd a a családot támogatva a helyszínre utaztak. Cikkünk közzétételekor is a baleset területét járják be, végigpörgetve fejben, hogy pontosan mi is történhetett az eséskor. Értetlenül és megdöbbenve állnak a történtek előtt, hiszen Norbert tapasztalt és rutinos motoros volt.

Az egykori versenyző emlékére csapattársai, barátai nyilvános megemlékezést szerveznek vasárnap este 19 órára a motoros békéscsabai törzshelyére, az Éden Presszóba.