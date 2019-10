Elhelyezkedtek, de máris hiányoznak

– Aki tényleg akar dolgozni, az el tud helyezkedni, akár itt, Mezőberényben, akár a közeli Békéscsabán vagy Körösladányban – értékelte hírportálunknak a helyzetet Siklósi István, Mezőberény polgármestere. – Személy szerint én is úgy vélem, hogy örömteli változás, hogy a közmunkások jelentős része állásra talált, ugyanakkor a versenyszférában elhelyezkedő közmunkásokat rendkívül nehéz pótolni. Sőt, hónapról hónapra egyre nehezebb lesz. A közmunkások Mezőberényben is elsősorban a városüzemeltetésben végeznek fontos feladatokat.

– Nem kizárt, hogy előbb-utóbb nem lesz, vagy csak nagyon kis számban közfoglalkoztatott. A települési munkákat, karbantartásokat azonban el kell végezni. Hosszú távon talán az jelenthetne megoldást, ha a feladatokra főállásban foglalkoztathatnánk embereket – hangsúlyozta Siklósi István polgármester.

– Köröstarcsán harminc százalékkal kevesebb a közmunkás, mint korábban – mondta el hírportálunknak Lipcsei Zoltán polgármester. A változásokat folyamatos gépesítéssel próbáljuk ellensúlyozni, amiben csak lehet, például a kátyúzásban pedig igyekszünk korszerű technológiákat alkalmazni.

A polgármester kiemelte, napjainkban a korlátozott létszám miatt is mindenkinek megvan a célzott feladatköre.

– Elsősorban a település rendben tartásában, a szemétszedésben, az árkok tisztán tartásában számítunk a közmunkásokra – fogalmazott Lipcsei Zoltán. – Emellett állattenyésztésben – birkát, tyúkot és házi nyulat tartunk –, valamint az ipari kender termesztésében is dolgoznak. Összességében kedvezőnek tartom, hogy sokan a piaci ágazatban helyezkednek el, viszont ez új kihívásokat jelent településünk számára.

– Egyszerre öröm és nehézség, hogy Hunyán is – mint minden településen – csökken a közmunkások száma – nyilatkozta Hegedűs Roland polgármester. – Elsősorban öröm, hiszen a legtöbben a piaci szegmensben helyezkedtek el, azaz jövedelmezőbb állást találtak, életkörülményeik javultak.

Hozzátette, mindez érezteti hatását az üzemeltetési feladatokban, hiszen azok komoly részét a közmunkások végzik.

– A számításukat másutt megtaláló emberek helyett érkeznek újak, így egy minimum­szint talán egy ideig, hosszabb távon is tartható – ecsetelte. Mint megtudtuk, a közmunkások a belvízprogramban vállalnak szerepet, például a külterületi árkokat tartják karban, illetve a mezőgazdasági programban, az önkormányzati kiskertben dolgoznak, ahol az önkormányzati főzőkonyhára termesztenek.

Segítettek az elhelyezkedésben

– Pozitívnak tartjuk, hogy egyre több közmunkás helyezkedik el a piaci szférában. Ebben mi is igyekeztünk segíteni az érintetteket – fogalmazott Kürti Sándor, Tarhos polgármestere. A településvezető elmondta, többször egyeztettek környékbeli vállalkozókkal is. Ennek köszönhetően akadt, aki traktorosként, más mezőgazdasági betanított munkásként vagy éppen a szarvas­marha-tenyésztésben talált munkát, természetesen magasabb bérért, mint amit közmunkásként kapott.

– Ez a Startmunka program legfontosabb célja, amivel mi is teljesen azonosulni tudunk. Mindent igyekszünk megtenni azért, hogy a nálunk dolgozók a versenyszférában is megállják a helyüket – húzta alá Kürti Sándor. Hozzátette, voltak olyanok is, akik gyesre, illetve előnyugdíjba mentek közmunkából.

– Kérdéses, hogyan tudjuk a kieső embereket pótolni, hiszen már olyan mértékben lecsökkent a lehetséges közmunkások száma, hogy alig-alig van honnan meríteni.