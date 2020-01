Elevenítsük fel együtt 2019 eseményeit!

Összegyűjtöttük a 2019-es év legmeghatározóbb momentumait. Mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött, tekintsünk hát vissza együtt az elmúlt esztendőre!

Január

Jogerős ítélet született a zebrán gázoló mentő ügyében

A Gyulai Törvényszék, súlyosítva a Békéscsabai Járásbíróságon kiszabott büntetést, három évre felfüggesztve 1 év 8 hónap szabadságvesztésre ítélte azt a sofőrt, aki 2016 novemberében Békéscsabán, a Bartók Béla út és a Petőfi utca kereszteződésében szirénázó, villogó mentőautóval elgázolt egy biciklis fiatalt. A 16 éves lány később a kórházban életét vesztette.

Huszonötmilliós nyereményt hozott a sorsjegy

Huszonötmillió forintot nyert valaki a békési Barta Postán egy kaparós sorsjeggyel – értesült hírportálunk. Úgy tudjuk, hogy egy 500 forintos sorsjegy hozott szerencsét az érintettnek.

Leállt a termelés a szarvasi vasipariban

A Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.-nél a a napokban bejelentették a termelés befejezését. A társaság szinte valamennyi dolgozóját elbocsátották.

Vidra kószált Békéscsaba belvárosában

Egy, a kicsinyeivel ugrándozó vidramamát kapott lencsevégre egy szerencsés járókelő 2019 januárban Békéscsaba belvárosában, az Élővíz-csatorna partján. Az állatok szemmel láthatóan jól érezték magukat a városi környezetben, a hóval nem törődve barangoltak a vízparton. A nem mindennapi látványt nyújtó, Facebookra feltöltött, sötétben készült videó értékét tovább emeli, hogy az éjszaka aktív, nappal rejtőzködő vidrákat még a szakemberek is ritkán tudják megfigyelni.

Február

A döntőig menetelt az Acoustic Planet

Bár az Acoustic Planet a legnagyobb esélyesek között szerepelt a A Dal 2019-ben, végül Pápai Joci képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. Zsombok Réka énekesnő és a zenekar tagjai ennek ellenére nem csüggedtek el, teljesen elégedettek az eredményükkel.

Hárman haltak meg Vésztő és Tarhos között

Fának ütközött egy kisteherautó Vésztő és Tarhos között a bélmegyeri elágazásnál. A baleset következében hárman meghaltak.

Bárki használhatja a wifit Orosházán a kórházban

Teljesen kiépült az Orosházi Kórház vezeték nélküli internetes hálózata, ezzel gyorsítva és biztonságosabbá téve az adatforgalmat. A tervezéskor azonban gondoltak a betegekre és a látogatókra is.

Az év sportolóit és év embereit köszöntöttük

Ünnepélyes keretek között adtuk át a Békés Megyei Hírlap által életre hívott az év sportolója és az év embere szavazás díjait Mezőkovácsházán, a Kalocsa Róza Művelődési Központban. Az év sportolóit 42., az év embereit 12. alkalommal köszöntötte a megyei napilap.

Idén is keressük az év emberét! Egészen 2020. január 22-ig van lehetőség a voksolásra. Bővebb információkért és a szavazásért kattintson ide.

Március

Önbizalmat is kapott a díjjal Lenkefi Zoltán

A bábosszakma legmagasabb állami kitüntetését, a Blattner Géza-díjat vehette át 2019. március 13-án Budapesten dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterétől Lenkefi Zoltán, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház igazgatója.

Békés megye is megmozdult a TeSzedd! akcióban

Több megyei település és intézmény is csatlakozott 2019-ben az országos szemétszedési akcióhoz.

Széttépett egy spánielt egy nagy testű kutya Békéscsabán

Halálra marcangolt egy spániel keverék kutyát egy akita (Japánból származó, nagy testű kutyafajta) Békéscsabán. A nagyobb állat a Rexi névre keresztelt eb nyakát és gerincét támadta, így az sokkos állapotba került és kivérzett. A nagy testű eb gazdája azt mondta, korábban sosem volt gond a 13 hónapos Negróval mióta nála van.

Április

Óriáskereket állítottak fel Gyulán

Május 1-től 12-ig próbálhatták ki az érdeklődők a 35 méter magas óriáskereket, amit a Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnoknál állítottak fel.

Megdőlt az országos melegrekord Békéssámsonban

2019-ben először emelkedett 30 fok fölé a hőmérséklet Magyarországon, és ezzel megdőlt a melegrekord is. Az automata mérőhálózat előzetes adatai alapján 2019. április 26-án Békéssámsonban 30,9 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel átadva a múltnak a korábban április 26-ára érvényes 30,4 fokos országos csúcsot.

Döghúst ehettek Kötegyánban, lépfenére gyanakodnak

Egy házaspár feldolgozott egy elpusztult szarvasmarhát, annak húsából többen fogyasztottak. Úgy tudni: a házaspár rendszeresen vásárolt dögöket, azok húsát mindenfelé értékesítették. A kötegyáni házaspáron kívül mások nem kerültek kórházba lépfenegyanú miatt.

Karjaiban hozta ki a rendőr az égő házban rekedt idős nőt

Lángoló, füsttel telített házból vitt ki a karjaiban egy idős asszonyt Molnár Csaba rendőr zászlós Körösladányban.

Május

Lángolt és kiégett az István malom Békéscsabán

Gyakorlatilag teljesen kiégett 2019. május 21-én a békéscsabai István malom. Több mint öt órán keresztül harcoltak a lángokkal a tűzoltók. A lángokat végül este 10 óra magasságában megfékezte a 67 tűzoltó, akik 15 tűzoltóautóval voltak jelen a helyszínen, de borzasztó károk keletkeztek az épületben.

Érettségi botrány Békéscsabán: nem vizsgázhattak a diákok

Az egyik csabai magániskola 28 diákja nem vehetett részt az érettségin. Az utolsó pillanatban tudták meg, hogy nincs joguk beülni a terembe.

Meglelte helyét a Tündérszép-korona

Véget ért első Tündérszépek versenyünk, melyen olvasóink és neves zsűri segítségével kerestük meg 13 megye legszebb hölgyeit.

A sikeren fellelkesülve nem is késlekedünk és ismét útnak indítottuk a Tündérszépeket, amely lassan végéhez közeledik. Megyénkből Szeles Brigittáért szoríthatunk az országos döntőben. Szavazni ide kattintva lehet.

Átadták az új gyulai gyermekosztályt

Történelmi esemény valósulhatott meg a gyulai gyermekosztály történetében a Semmelweis utcai telephelyre való beköltözéssel.

Gyereknap a Békés Megyei Hírlappal és a Beol.hu-val! Kívánj valamit és mi teljesítjük!

Május utolsó vasárnapja a nemzetközi gyermeknap, ezen alkalomból teljesítettük az öt legjobb, legötletesebb kívánságot.

Június

Nézők közé hajtott egy versenyző a Tótkomlós rallyn

A balesethez nagy erőkkel vonult ki a Mentőszolgálat (több mentőautó és két mentőhelikopter). A helyszínen a mentők 9 sérültet láttak el, közülük két fő életveszélyes állapotban volt. További egy fő súlyos sérüléseket szenvedett, hatan pedig könnyebben sérültek.

Jégesővel csapott le a vihar a megyére

Vihar és jégeső pusztított a megyében júniusban. Fákat csavart ki a szél, autók fényezését tette tönkre a jég, máshol pedig a termés károsodott. Volt olyan terület, ahol a jég a termés nagyját szétverte.

Városmarketing Gyémánt Díjat kapott a megyei önkormányzat

A budapesti MédiapiacON konferencia keretében tartották az Országos Városmarketing Díj pályázat ötödik díjátadóját, melyre a Békés Megyei Önkormányzat 2019-ben először nyújtott be pályázatokat.

Ismét vártuk a színötösök jelentkezését!

A Békés Megyei Hírlap és a Beol.hu 2019-ben is meghirdette a népszerű Színötös akciót.

Orosházi győzelem született a Kishuszár Vágtán

A Ceglédi Laskafesztivál utolsó napján megrendezték a Nemzeti Vágta ceglédi futamát. A Kishuszár Vágtát Orosháza nyerte, Mórocz Mercédesz és Morcos nevű lova.

Július

Elhunyt a Viharsarki Drag Team motorversenyzője

Tragikus balesetben vesztette életét tavaly júliusban Csüllög Norbert, a Viharsarki Drag Team csapatfőnöke és egyben versenyzője.

Pirosalma-fát ültetett a Magna Cum Laude Köröstarcsán

Slágerük címének megfelelően pirosalma-fát ültettek a Magna Cum Laude zenekar tagjai a köröstarcsai Hal- és Falunapok keretében, a helyi sportpályán. Ezt megelőzően a településhez ezer szállal kötődő Szabó Tibor, a csapat gitárosa, az idei Év könnyűzeneszerzője és Török Máté, a zenekar dobosa egy baráti kispályás focimeccsen is pályájára lépett a tarcsai Feláldozhatók ellen.

Pont Ott Parti: együtt izgultak a végzősök a Csabagyöngye-stégen

A korábbi évhez hasonlóan Békéscsabán 2019-ben is a Csabagyöngye-stég adott otthont a Budapest Bank Pont Ott Partinak. A szervezők az egész estés rendezvényen a közös izgulást koncertekkel, játékokkal igyekeztek még emlékezetesebbé tenni.

Suhajda Szilárd feljutott a csúcsra

Klein Dávid és Suhajda Szilárd együtt indult el meghódítani a K2 néven ismert 8611 méter magas hegyet.

Kerestük a megye 7 legszebb természeti csodáját

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a megye lakosai szerint, mi a megye 7 legszebb természeti csodája.

Augusztus

Különleges lepkefaj hernyójára bukkantak Gyulán

Különleges, az egyebek mellett a mediterráneumban és Afrikában honos lepkefaj, az oleanderszender hernyói tűntek fel egy gyulai kertben. A rovar Közép-Európában csak mint „átutazó vendég” fordul elő.

Összerogyott az állvány: meghalt a férfi

Tragédia történt egy dévaványai vállalkozásnál: halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt nyomoz a rendőrség.

Orosz Nikolett képviselte hazánkat a szakmák olimpiáján

Az oroszországi Kazanyban rendezték meg a szakmák olimpiájának is nevezett WorldSkills Kazan 2019 versenyt. Az eseményre a világ több mint 60 országából mintegy 1600 fiatal érkezett, hogy megküzdjön a világbajnoki címért. Minden szakma elküldte a saját országából a legjobb fiatal szakembereit. Az ápolás- és gondozáskategóriában Orosz Nikolett, az Orosházi Kórház sürgősségi betegellátó osztályának dolgozója képviselte hazánkat.

Szeptember

Valóra vált a Toldi-álom Gyulán, bemutatták a különleges filmet

Két, egyenként több száz érdeklődő előtt megtartott vetítésen mutatták be a gyulai alkotók által elkészített Toldi című játékfilmet szeptemberben a fürdővárosi Erkel Ferenc Kulturális Központban. Az egyórás produkcióban a helyi szereplők mellett olyan nagy nevek tűnnek fel, mint Reviczky Gábor, Koncz Gábor, Kovács István, Kovács Vanda, a világ legerősebb embere, Fekete László és a Magna Cum Laude két frontembere, Szabó Tibi és Kara Misa.

Előkerült a gyulai rókalány

Mintegy két nap után, hétfőn hajnalban előkerült Szöszi, a szelíd gyulai rókalány. Az eltűnésről szóló felhívást több mint ezren osztották meg.

Több gyereket is becsábított az udvarára a kötegyáni pedofil

Nyolcéves fiúval fajtalankodott egy idős férfi Kötegyánban. A hatgyermekes anyuka könnyeivel küszködve mesélt hírportálunknak a részletekről, hogy a gyanúsított – aki állítólag kijelentette, hogy a kisfiúkat szereti – miként csalta be a gyerekeket a házába.

Több mint ezerháromszázan futottak vagy gurultak az M44-esen

Minden előzetes várakozást felülmúlva több mint ezerháromszázan vettek részt az M44-es gyorsforgalmi út Tiszakürt és Kondoros között szakaszán megtartott, a hivatalos átadás előtt rendezett szombati futóversenyen, valamint kerékpáros és görkori túrán. Az egyszeri és megismételhetetlen lehetőség a megyéből és az ország távolabbi részeiről, így Budapestről és a Dunántúlról is tömegeket vonzott. Jelenleg egyébként a szakasz forgalomba helyezési eljárása zajlik, az átadás várhatóan októberben lesz.

Október

Átadták az M44-es gyorsforgalmi utat

Ünnepélyes keretek között átadták október 2-án az M44-es gyorsforgalmi út Tiszakürt és Kondoros közötti szakaszát a szintén a beruházás részeként megépített kardosi üzemmérnökség közelében.

A Belvár győzelmével ért véget a Csabai Garabonciás Napok

A Belvár stábjának jelöltje, Kádár Kende nyerte el tavaly a diákpolgármester címet, a két alpolgármester pedig Zámbó Szilárd (Vízmű) és Pálfi Sándor (Trefort) lett.

A csabai kolbászról is ismernek bennünket a nagyvilágban

A tavalyi immáron a 23. kolbászfesztivál volt a sorban, hírportálunkon is követtük a történéseket.

November

Tragédia lett a figyelmetlenségből egy békési idősek otthonában

Foglakozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat tavaly novemberben a Békési Járási Ügyészség egy 30 éves és egy 49 éves békési nővel szemben. Az idősebb ápolónő figyelmetlenségből 1-2 kortyot itatott az idős beteggel a címke nélküli, kézfertőtlenítőt tartalmazó flakonból. A sértett az itatást követően rosszul lett, hányt, majd légzési elégtelenség alakult ki nála és kórházba szállítást követően még aznap elhalálozott.

Hazamentek a négyes ikrek

A szüleik hazavihették a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában világra jött négyes ikreket. A füzesgyarmati otthonukban már alig várták a nagyszülők és a rokonok, hogy megismerhessék az új családtagokat.

Kiesett a templomtoronyból és meghalt a katolikus atya

November 29-én délután a magyarbánhegyesi katolikus templom tornyából leesett a településen szolgálatot ellátó plébános és elhunyt.

Hárompercenként egy gyorshajtót mért be a traffipax a 44-esen

Három óra alatt több mint hatvan gyorshajtót mért be a rendőrség traffipax készüléke a 44-es számú főúton, Békéscsaba és Kondoros között. A szabálysértő autóvezetők közül többen is 130 km/óra feletti sebességgel hajtottak.

December

Az Előre győzelmével kiesett a Magyar Kupából a Ferencváros

A Békéscsaba hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Ferencvárost a labdarúgó Magyar Kupa 8. fordulójában. A küzdelmes mérkőzésen, a 93 percig emberelőnyben lévő hősiesen védekező Békéscsaba megérdemelten győzött a jól küzdő tavalyi NB I.-es magyar bajnok FTC ellen.

Komlósi Döme koporsója egyben a bölcsője is, mely elringatja őt

December 13-án eltemették Komlósi Dömét. Sokan elkísérték a tótkomlósi katolikus temetőben végső nyughelyére az ismeretlen gyermeket. A kisfiú holttestét a kisváros egyik utcájának lakatlan háza előtti bozótosban találták meg még október 26-án. A helyieket megrázó bűncselekményben jelenleg is nyomoz a rendőrség, nyomravezetői díjat is kitűztek.

Második helyezett lett a békési ifj. Mahovics Tamás

Második helyezést ért el a Fölszállott a páva döntőjének táncos szólista és táncospár kategóriájában ifj. Mahovics Tamás. Édesapja, aki felkészítője is volt egyben elmondta, nagyon köszönik a számos kedvező visszajelzést, a szurkolást, a rengeteg biztatást, amit kaptak a tehetségkutató alatt.

Januártól sem kell fizetni az M44-es használatáért

2020 januárjától sem válik fizetőssé az M44-es gyorsforgalmi út Tiszakürt és Kondoros közötti szakasza, azaz ekkortól sem kell matricát vásárolni a használatához.

Kövessen minket 2020-ban is, hogy értesüljön a megyét érintő legfontosabb információkról!