Életre keltek Gyulán a szüreti hagyományok

Ismét megrendezte a Németvárosi szüretet, illetve a programhoz kapcsolódva a szüreti sváb bált a gyulai német nemzetiségi önkormányzat és a Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége szombaton délután a fürdővárosban.

Mittag Mónika, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, az esemény a hagyományos szüreti szokások felelevenítésével a Göndöcs-kertben kezdődött. A program részeként mustot préseltek, megelevenedtek az egykori tradíciók és játékok. A megjelent gyermekek bekapcsolódhattak a szőlőlopásba, illetve felléptek az Implom József Általános Iskola diákjai és a Németvárosi Óvodába járó gyermekek is.

– A korabeli gyulai németek közül szinten mindenkinek volt szőlője, de nem az ingatlanok mellett, hanem például a Kálvária dombnál vagy a vasútállomás környékén – ecsetelte Mittag Mónika. – A szőlőt azonban nem ott dolgozták fel, hanem szekerekkel bevonultak a Németvárosba, és ott kezdték meg a feldolgozást. Nagy ünnepnek, komoly családi összejövetelek időszakának számított ez. A házakhoz borospincék is kapcsolódtak, a bor is természetesen odakerült. Bált is rendeztek. Ezt a szokásrendszert elevenítjük fel minden évben, és ezt a célt szolgálta a szombati program is.

A szüreti bálnak a Vigadó adott otthont, ahol dr. Görgényi Ernő polgármester köszöntötte a megjelenteket. Ezután átadták a K. Schriffert József-díjat, amelyet ebben az évben Szikes Márton, a gyulai német nemzetiségi önkormányzat leköszönő képviselője vehetett át. Mittag Mónika elmondta, Szikes Márton rengeteget tett a német hagyományok ápolásáért, megőrzéséért, számos program szervezésében vállalt oroszlánrészt. Ezt követően sváb dalokkal lépett fel az UnterRock zenekar, illetve a vacsora következhetett.