Életet mentett a két kötegyáni polgárőr

Megmentették egy idős férfi életét tavasszal, ezért kapott nemrég elismerést az Országos Polgárőr Szövetség elnökétől két kötegyáni polgárőr, Gyarmati Orsolya és Berke Károlyné. Mint mondták, szeretnek segítséget nyújtani, ezért öltenek magukra rendszeresen egyenruhát. Mostanában a koronavírus-járvány elleni védekezés, valamint a magyar–román határ védelme, a migráció elleni küzdelem ad számos feladatot.

Gyarmati Orsolya és Berke Károlyné elmondták, polgárőrként, illetve a munka során is folyamatosan figyelik a települést, beszélgetnek a helyiekkel, így derülhet ki, hogy ki szorul esetleg segítségre, ki az, akit a szomszédok napok óta nem láttak. Április 28-án is hasonló történt, jelezték nekik, hogy egy, a Dózsa utcában lakó idős férfival az utóbbi időben nem találkoztak.

Mivel a házba nem tudtak bejutni, értesítették a rendőrséget és a mentőket. A kapott utasításoknak megfelelően átmásztak a kerítésen, és az ablakon benézve meglátták a földön fekvő idős férfit, akit végül a kiérkező szakemberek kórházba szállítottak. Bár akkor a polgárőröknek köszönhetően sikerült megmenteni az életét, később, pár hétre rá az idős férfi elhunyt.

Az idősek otthonában dolgozó Berke Károlyné mintegy tíz éve, a hivatali postásként szolgáló Gyarmati Orsolya pedig két-három éve önkénteskedik polgárőrként. Mint mondták, fontos számukra, hogy ezzel segíthetik a falut, örömmel vennék, ha az egyesületet is többen támogatnák, mert akkor természetesen ők is hatékonyabban és többet tudnának segíteni.

Szoros kapcsolatot ápolnak a rendőrséggel, közösen is teljesítenek szolgálatokat. Hol autóval, olykor biciklivel, de van, hogy gyalogosan járnak-kelnek a településen és környékén, figyelik a magyar–román határ mentét is. Előfordult, hogy a polgárőrök nyomokat találtak, és az alapján sikerült elfogni a határsértőket. Jellemző, hogy a migránsok a kökénybokrokba lyukakat vágnak, ahol észrevétlenül pihenhetnek, várakozhatnak. A polgárőrök megemlítették: a határsértőknél is vannak maszkok, illetve három nadrágot és három pulóvert viselnek a rekkenő hőség dacára is.

Azt is elmondták, hogy noha kapnak dicséretet, olykor a polgárőrökön csattan az ostor, néhány emberrel nehéz megértetni a szabályokat. Például a koronavírus-járvány első hullámakor volt, hogy valakit figyelmeztetni kellett a 9 és 12 óra közötti vásárlási idősáv tiszteletben tartására, a maszkviselésre, a kijárási korlátozás betartására; és a figyelemfelhívás miatt kaptak hideget-meleget.

Azért akadnak fura, akár viccesnek mondható esetek is. Megesett, hogy biciklit szereltek, hogy eltűnt macskát kerestek rajtuk, valamint a kóbor kutyákkal is meggyűlt már a bajuk. És amennyire felelősségteljesek és komolyak, ha egy-egy feladat végrehajtásáról van szó, annyira kedvelik a humort, a feketehumort is. Elmondták, hogy nem félnek sötétben sem bemenni a temetőbe, olyankor mindig jó nagyot és hangosan köszönnek – ha ­pedig valaki visszaköszön, akkor sejtik, hogy bizony gond van.