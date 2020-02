Életet mentett a csabai férfi a Tokióból Baliba tartó repülőgépen

Békéscsabai nagyszüleit hívta fel unokájuk a minap, hogy a Tokióból Bali szigetére tartó repülőn sikerült egy gyermek életét megmentenie. Bár több orvos is azonnal a rosszul lett fiú segítségére sietett, de nem tudtak vele mit kezdeni, a tizenéves gyermek egyre rosszabbul érezte magát, és ennek már látható jelei is voltak.

A Békés megyei közútnál több évtizedig igazgatóként dolgozó Máté Andrást unokája hívta fel a minap telefonon, és közölte Békéscsabán élő nagyapjával, hogy a meglévő, tudott, jól kezelt allergiájával emberéletet mentett.

– Szorosan tartjuk a kapcsolatot a családdal, így a fiú unokánkkal is – hangsúlyozta Máté András. – Tudtuk, hogy turistaként milyen helyekre repül, de az csodaszámba ment, amit most cselekedett. Ha nincs ott a repülőgépen, végzetes tragédia is történhetett volna.

A nagyapa elmondta, nagyon büszke az unokájára, akinek elmondása szerint a repülőn a felszolgált vacsora után lett rosszul a 10-12 éves kisfiú. Három nemzet három orvosa próbált rajta azonnal segíteni, de nem jutottak előre, a szülők pedig ott aggódtak, hogy mi lesz a kisfiukkal. A gyermek torka bedagadt, a teste kibírhatatlanul viszketett, és a gyermek már fuldoklani kezdett, az arca egyre inkább lilás színre váltott.

Ekkor lépett közbe a csabai kötődésű, 31 éves fiatalember, aki számára a látott tünetek egyértelművé tették, hogy hisztamin intolerancia a tünetek oka. Mivel ő is szenved ettől, mindig hord magával a bárhol fellépő allergia ellen különböző szereket a magnéziumtól a kálciumig, a kombinált gyógyszerekig. A repülőn nála lévő, saját készletéből habozás nélkül adott a kisfiúnak, aki a szerek bevétele után 15-20 perc múlva már jobban lett. A gyermek hozzátartozói nem győztek hálálkodni a férfinak – aki nem kívánta a nevét nyilvánosságra hozni –, hogy megmentette a kisfiuk életét.

Máté András hangsúlyozta, a családtagjával folytatott beszélgetés után órákig nem tudott elaludni. Ahogy mondta, unokája olyat tett, ami a további életében pozitív emlékként, élményként marad meg, miként a megmentett gyermek életében is. Máté András kitért arra, hogy a repülőgép személyzete az eset sikeres megoldása után unokája ,,receptjét” kérte el, vagyis, hogy ilyen helyzetben mit kell tenni, és a tünetek egyértelmű fellépésekor milyen szerek szükségesek ahhoz, hogy a hisztamin-intolerancia tünetei enyhüljenek, elmúljanak.