Életeket mentettek a békési vízimentők

Az elmúlt hetekben két alkalommal is nehéz helyzetben kellett segíteniük a Dánfoki Üdülőközpontban dolgozó vízimentőknek, Vágási Somának és Bimbó Leventének. A két fiatalember a lélekjelenlétének és gyorsaságának köszönhetően életeket mentett.

– A vízi trambulint figyeltem éppen, amikor a partól kiabálás hallatszott, a vízben pedig egy idősebb úr kétségbeesett, kalimpáló mozdulatokat tett – mondta el Vágási Soma. A fiatalember azonnal a segítségére sietett, megfogta a bóját, és beugrott mellé a vízbe. Az idős úr láthatóan nagyon megijedt, és ahogy az életmentő futott felé, lassanként merült is el. A férfinak begörcsölt a lába, ennek kezelésében is segített a vízimentő, s csak mikor a segélykérő jól érezte magát, akkor sétáltak ki a partra. Soma korábban kajakozott, majd miután édesapjáékkal elkezdett sárkányhajózni, a 2018-as szegedi világbajnokságon a Körös Dragon csapatával első helyet szereztek, világbajnokok lettek. A fiatalember most lesz végzős Szent-Györgyi Albert Technikum rendészeti szakán és Közszolgálati Egyetemen szeretne továbbtanulni.

Bimbó Levente elmo ndta, pár héttel ezelőtt néhány 12-13 éves fiatal érkezett a strandra, de mint később kiderült, hárman nem tudtak úszni, mégis bementek a vízi trambulinhoz, ahol körülbelül 2 méter mély a víz. Bár a mélység jelezve volt, akkor kezdtek kiabálni, hogy nem tudnak úszni, és egymásba kapaszkodva próbáltak a víz felszínén maradni. A Szegedi Tudományegyetem kémia alapszakán tanuló Levente rögtön utánuk ugrott, és kihozta őket.

Hegyesi Szilárd, a Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy folyamatosan ellenőrizzék, kontrollálják a szabadstrandot. – Két szerény, lelkiismeretes és alázatos fiatalt találtunk a feladatra, akik nem csak az ilyen, szerencsére nagyon ritkán előforduló esetekben lépnek közbe, az apróbb sérüléseket, méhcsípéseket, kagylóvágásokat is ellátják – tette hozzá. Hangsúlyozta, a strand biztonságos, folyamatosan mélyülő, homokos partja van gödrök, örvények, sodrások nincsenek, de mint a két eset is mutatja, nem árt az odafigyelés. A szabadstrandon folyamatos vízimentő jelenlét van, és fürdőzni is csak akkor lehet, ha van vízimentő szolgálat.