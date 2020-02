Élen járunk két keréken a megyében

Három Békés megyei­ város­, Békéscsaba, Békés és Szarvas is a Kerék­párosbarát Település címet érdemelte ki a közelmúltban. A díjakat az Innovációs­ és Technológiai Minisztériumban megtartott múlt ­pénteki ünnepségen nyújtották át.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere azzal kapcsolatban, hogy a békési megyeszékhely is kiérdemelte a Kerékpárosbarát Település címet elmondta, minden statisztikából az olvasható ki, hogy Békéscsabán az országos átlagnál többen kerékpároznak. És nemcsak az iskolába vagy a munkába járás esetében ülnek biciklire a békéscsabaiak, hanem a szabadidő hasznos eltöltése érdekében is többen nyeregbe pattannak.

Hangsúlyozta: az önkormányzat kiemelt feladatként tekintett arra az elmúlt időszakban, hogy tovább bővítsék a városban a kerékpárutak hálózatát, hogy még biztonságosabbá tegyék a biciklisek közlekedését. Nemrég korszerűsítettek, valamint alakítottak ki, építettek bicikliutat a Kazinczy-lakótelepen, a belváros és a Lencsési lakótelep között, a Magyar és a Baross utcában, jelenleg és a jövőben is zajlanak hasonló beruhá­zások.

Hozzátette, a város partner minden olyan közösségi programban, amely népszerűsíti a biciklis közlekedést, azt, hogy lehetőleg minél többen tegyék le az autót.

Szarvas Péter kitért arra is, a tervek szerint idén elindulhat a Modern Városok Program keretében az a nagyszabású beruházás, aminek részeként kialakítják a Wenckheim-kerékpárutat.

Békés eddig összesen tizenkét alkalommal nyerte el a Kerékpárosbarát Település címet. Legutóbb éppen múlt pénteken vehette át az elismerést az önkormányzat képviselője, sőt, Békés a városkategória fődíját is kiérdemelte.

A településre szerdán nem sokkal reggel fél nyolc után érkeztünk meg. Nehezen lehetne letagadni, hogy a többség rendkívül gyakran pattan kétkerekűjére. A hideg ellenére a Békéscsaba és a Békés közötti kerékpárúton is többen közlekedtek drótszamaraikkal, a városban pedig a buszmegállók környékén felállított biciklitárolók ugyancsak mindenütt megteltek. Vélhetően sokan kerékpárral tekernek el a felszállókig, majd onnan mennek be a megyeszékhelyre dolgozni. A belvárosban szintén sok a biciklis, számos szülő is ilyen módon vitte iskolába vagy óvodába gyermekét szerdán reggel.

Kálmán Tibor polgármester – aki korábban már alpolgármesterként is foglalkozott a területtel – elmondta, a város 2006 óta minden alkalommal pályázott a Kerékpárosbarát Település címre, és minden alkalommal nyert. Két évben nem hirdettek pályázatot a kiírók, de a többi esztendőben siker koronázta a Békésen élők biztonságos kerékpáros közlekedéséért tett intézkedéseket, a megvalósított fejlesztéseket. Több pályázatot nyújtottak be kerékpáros témában az elmúlt esztendőben is, amelyek egy része még elbírálás alatt áll. 2019-ben ugyan nem épült új kerékpárút, de számos szemléletformáló programot szerveztek a városban, és nyertes pályázatoknak köszönhetően elindult a közösségi kerékpározás népszerűsítése. Többek között kerékpárosbarát rajzversenyeket hirdettek az oktatási intézményekben.

Emellett két nyertes pályázatból összesen 40 új kerékpárt szereztek be, és biciklitárolókat is kialakítottak mind a helyiek, mind a turisták által gyakran felkeresett Békés-Dánfokon. A határon átnyúló projekt keretében megvásárolt 30 női és 10 férfikerékpár Békés-Dánfokon bérelhető, ahonnan több túraútvonal is indul. Az ott tárolt bicikliket egy-egy család is kikölcsönözheti, ha kirándulni szeretne, szívesen bejárná a számos érdekességet tartogató környéket. Akár egy hétre is megtehetik mindezt.

– Bízunk abban, hogy egyre több kerékpárosbarát munkahely lesz a városban, hiszen a minisztériumi pályázat nemcsak az ilyen településekről, hanem az így gondolkodó munkahelyekről is szól – tette hozzá.

Dánfokon egyébként hamarosan külön tisztálkodási lehetőséget is kialakítanak kerékpárosok számára, illetve lesznek csomagmegőrző szekrények is.

A város későbbi tervei között szerepel szemléletformáló, kerékpáros turizmust segítő programok elindítása, valamint tanösvények, túraútvonalak kialakítása és kitáblázása is.