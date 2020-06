Elektromos autókba ülve ismerkedhetnek meg a szabályokkal

Tíz elektromos kisautót szerzett be a város egy pályázat keretein belül, amelyeket rendezvényekhez kapcsolódva a gyerekek ki is próbálhatnak. A hírportálunknak nyilatkozó szakember szerint hasznos, hogy a kicsik minél korábban megismerkedhetnek a közlekedés alapszabályaival, de kiemelte a szülői példamutatás fontosságát is.

Ezt ne hagyja ki! Történetek, érdekességek, hírek és aktuális programok a Balatonról itt: likebalaton.hu. Egy kamion és egy tűzoltóautó, illetve Audi, BMW, Mercedes, Ford márkajelzéssel ellátott elektromos kisautók sorakoznak piros, sárga, kék, fekete és fehér színekben pompázva a CsabaParkban. A tíz verdát a város egy, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósult beruházás részeként, 1,2 millió forintból szerezte be – ismertette dr. Sódar Anita, a városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője és Vass Csaba, a cég műszaki főmunkatársa. Emellett vásároltak közlekedési táblákat és elemmel működő jelzőlámpákat is, amelyeknek köszönhetően egy pályát lehet kialakítani, ahol a járgányokban ülve körözhetnek a gyerekek. Hogy biztonságos legyen az apróságok közlekedése, az akkumulátorral működő elektromos kisautókhoz távirányítók ugyancsak érkeztek: azok révén felnőttek is képesek irányítani a kocsikat, így elkerülhetők a balesetek. A KRESZ-pályát rendezvényekhez kapcsolódóan akár a rendezvénycsarnokban, akár a rendezvénycsarnok előtti parkoló területén is fel lehet állítani. Az eszközök lehetővé teszik, hogy az óvodás gyermekek is megtapasztalhassák a közlekedés legelemibb jellemzőit, szabályait. Megismerhetik, hogyan vigyázzanak saját magukra és társaikra. Egy rendezvényt már tartottak, ahol a kicsik kipróbálhatták a járgányokat, a legnépszerűbb a kamion és az X6-os BMW volt. – Élvezték a gyerekek a KRESZ-pályát és az autókat – osztotta meg tapasztalatait Horváth László önkormányzati képviselő, gépjárművezető-szakoktató. Hozzátette, az elektromos kisautók, valamint a közlekedési táblák és a jelzőlámpák valóban sokat segíthetnek abban, hogy a kicsik elsajátítsák az alapvető szabályokat. Kiemelte, a gyerekek oktatását nem lehet elég korán kezdeni, és fontos, hogy a beszerzett eszközök révén ezt játékos formában tehetik meg. – A gyerekek az óvodában és az általános iskolában is kapnak információkat, hogy miként kell közlekedni. De még ennél is lényegesebb a szülői példamutatás, amin lenne mit csiszolni – folytatta. A szakember elmondta: nemrég látott egy anyukát, aki biciklizett a gyermekei előtt, és egyszerűen áthajtott a zebrán, majd erre buzdította a kicsiket is. Pedig le kellett volna szállniuk a gyalogos-átkelőhely előtt, és mindhármuknak áttolni a bicajt. Lényegesnek nevezte azt is, hogy a gyerekek legyenek tisztában az elsőbbségadás szabályaival, ezért fontos beszélni arról, mit jelent a stop- és az elsőbbségadás kötelező tábla. Hangsúlyozta, sok kicsi közlekedik kerékpárral, és bár lehet, hogy van átvezetés az úttesten, szétnézés nélkül nem tekerhetnek át.