Eleki lungával nevezett apa és fia a néptáncos pályázatra

A Népi Örökségünk Példás Mestere és Tanítványa címet érdemelte ki a békési ifj. Mahovics Tamás és édesapja, Mahovics Tamás az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület pályázatán, a néptánc-kategóriában.

Az egyesület oldalán Sikentáncz Szilveszter, a szervezet elnöke kiemelte, egyáltalán nem számított arra, hogy közel kétszáz kiemelkedő, a népi kultúránk átörökítésén dolgozó mester és tanítvány alkotásában gyönyörködhetnek a pályázatnak köszönhetően. Az egyesület egyébként a néptánccal, népzenével és népi énekkel foglalkozó fiatalok és oktatóik számára hirdetette meg a Népi Örökségünk Mesterei és Tanítványai pályázatot, hogy ezúttal életkorok és szerepkörök nélkül közös produkciókban mutassák meg az évek óta együtt építgetett „közös kincsük” egy szeletét.

A versenyre 6 és 16 év közötti tanítványok, illetve mestereik jelentkezhettek egy közösen előadott, az autentikus magyar népzene, néptánc és népdal bármely tájegységéhez, illetve a magyarországi nemzetiségek helyi hagyományaihoz kötődő produkcióval. Mindezt videófelvétel formájában kellett rögzíteni, majd megosztani­.

Erre a kiírásra nevezett a 13 éves békési ifj. Mahovics Tamás és édesapja, Mahovics Tamás, akik egy Békés megyei táncot, az eleki lungát adták elő, illetve készítettek róla videófelvételt Vésztőn, a művelődési házban szakemberek segítségével. A pályaműveket neves szakmai zsűri értékelte, és különösen értékes az elismerés azért is, mert – ahogy említettük – mintegy kétszázan neveztek a kiírásra, de a címet viszonylag kevesen érdemelték ki.

Mahovics Tamás hírportálunknak elmondta, még különlegesebbé teszi az elismerést, hogy neki is egyfajta mester és tanítványa élménye fűződik a tánchoz.

– Annak idején a nagyszerű, sajnos már nem élő Gál Lászlótól, a népművészet ifjú mesterétől, örökös aranysarkantyús táncostól tanultam ezt a táncot. Azért nem mondom, hogy tanultam meg, mert egy-egy táncanyagot gyakorlatilag az egész életünkben tanulunk. A lungát azután sok évvel ezelőtt én is átadtam a fiamnak, Tominak – árulta el hírportálunknak az édesapa. – Így továbbvittük Gál László mint mester örökségét, és az eleki mesterekre is emlékezünk, hiszen Laci édesapja is nagyszerű táncos volt.

Mahovics Tamás szólt arról, hogy fiával közös munkájuk meghatározta az életüket, Tomi most 13 éves, hetedikes a békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában, tagja a Belencéres Néptáncegyüttesnek és a helyi alapfokú művészeti iskolának. Édesapjával már legalább öt éve foglalkoznak az eleki lungával.

– A mostani cím azért is kiemelten lényeges számunkra, mert a közös szakmai munkánk lezárása is egyben. Mesterként és tanítványaként már várhatóan nem fogunk együtt dolgozni, elérkezett az idő, hogy Tomi más mesterektől tanuljon, más impulzusokat kapjon. Persze, nem könnyű mindez, de tudtuk, hogy előbb-utóbb eljön ennek is az ideje – fogalmazott az édesapa. – Az elismerés a közös munkánk egyfajta csúcsa, természetesen az apa-fiú kapcsolatunkon a változás semmit nem változtat, részben a táncra vonatkozik mindez. Továbbra is dolgozunk majd együtt a Mahovics-OK produkcióval.

Ahogy arról hírportálunkon is írtunk, az elmúlt években ifj. Mahovics Tamás két alkalommal került be a Fölszállott a páva döntőjébe, a Magyar Állami Operaház Zenekarával és a Magyar Nemzeti Balett-tel közösen fellépett New Yorkban, és még sorolhatnánk a remek eredményeket.