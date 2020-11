Elege lett, kilépett a Jobbikból Samu Tamás Gergő

Kilépett a Jobbikból Samu Tamás Gergő, aki jelenleg is a megyei közgyűlés tagja és szarvasi önkormányzati képviselő, és aki 2010-től egy ideig országgyűlési képviselő is volt a párt színeiben. A politikus a Facebook-oldalán is megerősítette, hogy a múlt héten benyújtotta kilépési nyilatkozatát a Jobbik választmányi elnökéhez.

Mint Samu Tamás Gergő írta: 17 évesen lépett be a pártba, 17 évig volt a tagja, illetve a Jobbik is 17 éve alakult párttá. Úgy fogalmazott, ő is csodálkozik, hogy eddig a Jobbik tagja maradt. Adott egy kis időt az új elnökségnek, de már az indulás sem volt reménykeltő, és szerinte Jakab Péter és Gyöngyösi Márton egy 20 százalékos pártból 7 százalékos pártot csinált. Kiemelte: elég volt. Megjegyezte: tavaly ősszel Békés megyében és Szarvason, valamint a környéken a Jobbik régi, normális, jobboldali üzeneteivel 14 százalék feletti eredményt értek el. Beszéltek a közbiztonság problémáiról, a megélhetési gondokról, az elvándorlásról és a nemzetpolitikáról. Ellenezte a tömeges, kontrollálatlan bevándorlást, és kiállt a határon túliak mellett. Hangsúlyozta: a világnézetét nem cseréli le csak azért, mert aktuálpolitikailag az tűnik kifizetődőnek. A világnézet nagyjából állandó – persze finomul, módosul, változhat, de nem hirtelen és nem ennyit. „ A Jobbik egy üres, tartalom nélküli párttá vált, amelynek vezetői sokszor nagyon profinak képzelik magukat, de nem tűnik fel nekik, hogy rossz irányba mennek. Kapitányként megbuktak. Ömlik a víz a raktérbe, és már a legénység is távozott. Ők csak tekerik a kormányt, de nem látják, hogy szélcsend van, nincs vízmozgás, és a vitorlák is be vannak vonva" – írta.