Éledezik a turizmus: már érkeztek vendégek Békésbe

Ha nem is tömegével, de már érkeztek turisták a szállodák múlt heti nyitása óta Békés megyébe. Az érdeklődés a visszajelzések szerint kezd felpörögni.

Ko­mo­rócz­ki Aliz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője hírportálunknak elmondta, a helyi szállodák közül a Komló Hotel, illetve a Hőforrás Hotel és Üdülőpark már nyitva van. A tervek szerint május12-én nyit a Wellness Hotel Gyula, május 14-én pedig a Hunguest Hotel Erkel, az Aqua Hotel Superior és a Corso Boutique Hotel, míg a pünkösdi hétvégére tervezi a nyitást a Corvin Hotel és a Park Hotel.

Az elmúlt két hétben nőtt meg az érdeklődés

A tapasztalatok szerint az utóbbi két hétben megerősödött az érdeklődés a város iránt, és megnőtt a foglalások száma.

– Partnereink örömmel számoltak be arról, hogy nemcsak nyárra, hanem már őszre is foglalnak a vendégek – tette hozzá. Továbbra is belföldről nagy az érdeklődés, és ebben az évben ők is a belföldi vendégkört szólítják meg. A város és a szállodák kommunikációs célja, hogy a hazai vendégkört a külföldi utazások helyett a biztonságos belföldi – gyulai – utazásra motiválják. A város attrakcióival kapcsolatban kiemelte, amennyiben az akkor hatályos jogszabályok lehetővé teszik, a Gyulai Várfürdő május 22-én nyit majd. Már várja a látogatókat a vár, az Almásy-kastély Látogatóközpont, az Erkel emlékház, a Ladics-ház és a Kohán Képtár, bár tárlatvezetésre egyelőre nincs lehetőség. A vendégek kerékpárokat kölcsönözhetnek a tourinform-irodában és a GyulaBringánál, a vendéglátóhelyek a megfelelő előírások mellett fogadnak vendégeket, egy-két héten belül pedig indul a Gyulai Kisvonat.

Immáron turistákat is fogadnak a hotelben

A gyulai Komló Hotel az üzleti vendégek előtt folyamatosan nyitva tartott eddig is, szombattól pedig már ismét turistákat is fogadnak. – Hetente átlagosan két-három üzleti úton lévő vendég érkezett hozzánk az elmúlt időszakban – tudtuk meg Szász Bence szállodavezetőtől. – Szombattól már jöttek oltási igazolvánnyal rendelkező turisták is. A foglalások jelenleg elsősorban május második felére, június elejére összpontosulnak. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a várfürdő nyitása május 22-re várható, és ez sokak számára fontos. A nyári foglalások ezt követően várhatóak, érdeklődők már vannak.

Kérdésünkre megerősítette, a legtöbben Kelet-Magyarországról és Budapestről foglalnak szállást náluk, de az ország egészen távoli részeiről is akadnak vendégeik.

A héten medencéjüket is megnyitják

– A gyulai Hőforrás Hotel és Üdülőszövetkezet már megnyitotta kapuit a vendégek előtt – tudtuk meg Győriné Tokaji Katalin igazgatótól. Jelenleg elsősorban az üdülőszövetkezeti tagok tartózkodnak náluk.

– Körülbelül az érintettek fele jött el ezekre a napokra – fogalmazott az igazgató, akitől megtudtuk, hogy ennek több oka is van. Az üdülőszövetkezeti tagok jelentős része a nyugdíjas korosztályból kerül ki, és sokan közülük most kapják a második koronavírus elleni oltást. Emellett a héten nyitnak a szálláshely saját medencéi, amelyek mindig komoly vonzerőt jelentenek. Éppen ezért a május 17-i tagváltásra már nagyobb aranyában várják a vendégeket. A harminckét szállodai szoba iránt elsősorban júliusra és augusztusra érkeznek a foglalások.

A május hónap várhatóan még nem lesz erős

– Mi is fogadtuk az elmúlt időszakban az üzleti vendégeket – nyilatkozta lapunknak több gyulai szálláshely, a gyulai Romantika Panzió, a Gyula Panzió, a Toscana Apartman, a 4 Ász Apartmanok és a Villa Harmónia vezetője, Sándor Hajnalka. A szakember elmondta, kevesen jöttek ugyan az elmúlt hónapokban üzleti útra, de mivel törzsvendégekről van szó, őket semmiképpen sem szerették volna elveszíteni. Múlt hétvégén a szállásaik ugyancsak megnyitottak a turisták előtt, s ha nem is tömegével, de már érkeztek néhányan.

– A május még várhatóan nem lesz erős, pünkösdre jelenleg 25 százalékos az előfoglalási arány, bár bízunk abban, hogy ez még emelkedik – tette hozzá Sándor Hajnalka. – Nyárra viszont érezhető az élénkülés. A főszezonra már áprilisban is érkezett előfoglalás, az emberek várhatóan úgy gondolkodtak, hogy tavalyhoz hasonlóan nyáron ismét több lehetőség lesz kimozdulni.

Pünkösdre már telt házat várnak szálláshelyeikre

A gyulai Lilien Deluxe és Happy Moments Apartmanok ugyancsak fogadták az üzleti vendégeket az elmúlt időszakban. Varga-Góz Andrea tulajdonos elmondta, a múlt heti nyitás óta alaposan megnőtt az érdeklődés szálláshelyeik iránt, a pünkösdi hétvégén telt ház lesz náluk, és beindultak a nyári foglalások is, több, egész hétre szóló előjegyzés is befutott a főszezonra. Jelenleg már a szálláshelyeik szabadidős célra érkező vendégeket is fogadnak, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Természetesen az üzleti célra érkező látogatókat ugyancsak várják továbbra is.