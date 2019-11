Együttműködési fasort avattak fel Gyulán

Felavatták az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében ültetett, nyolcvan gömbakácból álló együttműködési fasort kedden délelőtt Gyulán, a Temesvári úton.

Roxana Racovita, a program irányító hatóságának vezetője elmondta, újabb sikeres évet tudhatnak maguk mögött, ám az eredmények nem jöttek volna létre a két ország közötti szoros kapcsolatok és a pályázati kedvezményezettek munkája nélkül. Mint kiemelte, idén száz projektet választottak ki finanszírozásra, ami azt is jelenti, hogy a program pénzügyi forrásait teljesen lekötötték.

– Az ebben az évben rendezett korábbi események középpontjában a gyakorlati megvalósítás menetére fókuszáltunk – ecsetelte. – Kedden egy olyan rendezvényt hívtunk életre, ami kötetlenebb, barátibb légkörben telt. A környezetvédelem pedig nagyon fontos téma, ami a mindennapi életünket is befolyásolja.

– Jó ötletnek tartottuk, hogy határ mindkét oldalán összesen 200 fát ültessünk, ami követendő példát állíthat a következő nemzedék számára – húzta alá. – Szeretnénk követni azokat a törekvéseket, amelyek az uniót jellemzik a környezetvédelem terén.

Florin Vasiloni, Románia Gyulai Főkonzulátusának vezetője szimbolikusnak nevezte a fák ültetését.

– Nemcsak a fák száma fontos, hanem az, hogy a kezdeményezés jelképezi a két nép közeledését is – fogalmazott.

A programban négy-négy magyarországi és romániai megye érintett. A konzul kiemelte, a területek fejlődése fontos, de cél az is, hogy a két népet közelebb hozzák egymáshoz.

– A projekteken túl elsődleges az ember – nyomatékosította.

Stefanik András, a Külgazdasági és Külügyminisztérium projektirányítója elmondta, a környezetről való gondoskodás mindig fontos szerepet játszott az emberiség történetében.

– A kérdés napjainkban egyre lényegesebb nemzeti és globális szinten egyaránt – ecsetelte. – A fák ültetésével a program közös sikereit is ünnepeljük. Mindez jelképezi azt az elhivatottságot, amelynek részeként a határ menti térség fejlesztését környezettudatos és innovatív megoldások mellett valósítják meg.

Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, a keddi rendezvény lehetőséget adott arra, hogy számba vegyék a program eddigi eredményeit.

– Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében közel 24 millió euró, mintegy 8 milliárd forintnyi forrás érkezik Békés megyébe 24 támogatott pályázatnak köszönhetően, 31 partner bevonásával – osztotta meg a részleteket. Szerencsésnek nevezte, hogy olyan tevékenységet végezhetnek, ami kölcsönös hasznot jelent a határ két oldalán élőknek, így az egészségügytől a katasztrófavédelemig számtalan területen valósulhatnak meg beruházások. Mint kiemelte, személyes tapasztalatai szerint a határ menti együttműködés keretében a felek megismerhették egymás gondolkodását, munkastílusát.

Úgy vélekedett, hogy a klímaváltozás terén lesznek közösen végrehajtandó feladataik.

– Hasonló földrajzi adottságaink miatt együtt kell megtalálnunk a megoldásokat a klímaváltozás általi kérdésekre – tette hozzá.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, hálásak azért, hogy városuk egy gyönyörű gömbakácsorral gyarapodhatott.

– Gyula fejlesztéspolitikájának vezérlőelve immáron száz éve a zöldgondolat – fogalmazott. – Amikor még nem volt a politika fősodrának középpontjában a klímavédelem, a városban már ekkor is ebben gondolkodott a helyi vezetés és a polgárság is. Ennek is köszönhető, hogy a külterületek közel ötöde erdő és a város közterületeit, parkjait nagy gondossággal óvják és fejlesztik. Ez a gondolkodás nem csak a múltat és a jelent, hanem a jövőt is jellemezni fogja. Kifejtette, erdőtelepítési programjuk részekén jövőre 3,5 hektár erdőt ültetnek majd a település déli részén, s a város klímastratégiájának kidolgozása is folyamatban van.

Ezen felül az idei évben további 497 fát fognak elültetni. A Tavasz és Pacsirta utcákban ez már meg is történt, a növények többsége pedig jövő héten érkezik majd meg. Dr. Görgényi Ernő környezetvédelemért folytatott munkáját emlékplakettel ismerte el Roxana Racovita.