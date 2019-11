Több területre összpontosuló együttműködés körvonalazódik Kyjov és Békés városa között. A megyei település Kálmán Tibor vezette küldöttsége a hétvégén a csehországi városban tárgyalt az ottani vezetéssel a kapcsolatok megerősítéséről.

Kyjov egy kifejezetten szép, morva kisváros hat órányi autóútra Békéstől. Kálmán Tibor kérdésünkre elmondta, egy rendezett, kulturális települést ismerhettek meg, ami viszonylag komoly iparral rendelkezik. A fémmegmunkálás, a csavargyártás, az üveggyártás egyaránt eredményesen működik a Kyjovban, illetve egy kiváló sörfőzde is üzemel ott. A polgármester felvetésünkre kiemelte: egy személyes kontaktusnak köszönhetően történt meg a kapcsolatfelvétel. Egy kyjovi és békési család közötti barátság eredményeként kezdődtek meg a tárgyalások.

A Kálmán Tibor, Tárnok Lászlóné jegyző és Csibor Géza önkormányzati képviselő alkotta delegáció pénteken este érkezett meg a településre. Aznap kötetlen beszélgetés keretében kezdődtek meg az egyeztetések. Másnap egy ugyancsak kötetlen sportprogram következett. Kálmán Tibor egyebek mellett a helyi alpolgármesterrel és az egyik ottani képviselővel közösen a több válogatottat is felvonultató kyjovi női hockeyball csapat ellen játszott barátságos meccset. Utóbbi szintén a város egyik büszkesége. Délután a városháza előtt nagyszabású hagyományőrző rendezvény kezdődött, amelyen rengeteg népviseletbe öltözött fiatal vett részt.

Gyakorlatilag ez a nemzedék volt a motorja a programnak, amely este a kulturális központban folytatódott zenével, tánccal. Vasárnap délelőtt lezajlottak a hivatalos tárgyalások.

– A kultúra, a turizmus és a sport területén már most komoly lehetőséget látunk az együttműködésre. Turisztikai programcsomagokat is kialakítunk a másik város számára – ecsetelte a polgármester. – Abban bízom, hogy sok békési eljut majd Kyjovba, hiszen nagyon szép városról van szó, és remélem, hogy hozzánk is szívesen jönnek majd, hiszen az együttműködésnek elsősorban az embereket kell szolgálnia. Közös uniós pályázatokban is gondolkodunk.

Az együttműködési megállapodást várhatóan jövő év első felében írhatják alá. A látogatás végén katolikus misén vettek részt a békésiek.