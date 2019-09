Együtt mozogtak fiatalok és öregek Orosházán

Fuss velünk, számunkra nincs akadály! – ezzel a címmel várták a lelkes, sportolni vágyó és a főtér körül öt kör megtételére vállalkozó fiatalokat és időseket az Orosházi Egységes Szociális Központ Vadvirág Esély Klub tagjai. Ők is kivették a részüket a feladatokból, ott voltak a készülő zászlónál, ami az elfogadást, a sokszínűséget szimbolizálva készült el Kohut Béla festőművész ötlete alapján. A végeredmény már ott leng a városháza előtt.

Dávid Zoltán polgármester köszöntötte a térre érkezőket, kiemelve, milyen fontos a mozgás, s amit ad: az együttlét örömét.

– Nem ez az első alkalom, hogy találkozunk itt a főtéren, a Vadvirág Esély Klub invitálására. A cél változatlanul az, hogy a szeretet és az elfogadás jegyében együtt töltsünk egy kis időt. Mindig nagy öröm, amikor látom, hogy mennyien állnak egy jó ügy mellé, mennyien tartják fontosnak, hogy jelenlétükkel is támogassanak egy nemes célt. Orosháza mindig is össze tudott fogni a jó, az előremutató célokért. Ma itt együtt fut mindenki függetlenül egészségi állapotától és ez remek dolog. Mert nem szabad hagyni, hogy az akadályozottsággal való élet egyenlő legyen a folyamatos alárendeltséggel, ehhez viszont minden segítségre szükség van. Ezért is nagyszerű hír, hogy egy pályázati forrásnak köszönhetően hamarosan indul a Vadvirág Esély Klub épületének energetikai korszerűsítése. Ezzel egy szebb, modernebb és fenntarthatóbb ingatlanban tölthetik majd napjaikat a klub fiataljai. Szerintem tudatosítani kell mindenkiben, hogy valójában nincs is köztünk különbség, valamennyien emberek vagyunk, valamennyien elfogadásra, megértésre vágyunk. Ez a közös futás ennek a jelképe.

Bogárné Kiss Ildikó, az intézmény igazgatója köszöntőjében szólt a feltétel nélküli elfogadásról, az újszerű elemekkel meghirdetett idei programjukról és köszönetét fejezte ki minden önkéntes alapon segítőnek, aki a jótékonysági rendezvényükön támogatta a Segítő Gondoskodás Alapítványon keresztül a klubot, s ezzel az ellátottak szabadidős tevékenységét is segíti.

Zsigáné Mezei Beáta bemelegítette a futókat, az árnyékban nézelődőknek, szurkolóknak egészségügyi szűrésekre lehetett jelentkezni. A futás végén kiderült, kik voltak a legfürgébbek: 1. Árus Balázs, 2. Németh Balázs, 3. Borbély Levente.

A program zárásaként a technikai sportok kedvelőinek szereztek nagy élményt a szervezők: Orosházára érkezett a szarvasi fiatalember, Podani Milán, aki aktrobatikus motorozásával, lélegzetelállító mutatványaival megérdemelten vívott ki magának nagy tapsot.