Együtt mozdultak, tekertek a dolgozók

A dolgozók rekreációs programjai népszerűek, ezért is szerveztek a tavalyi egészségfejlesztési együttlét sikerén felbuzdulva vasárnap a Doherty veled mozdul! címmel újabb sportos alkalmat.

Tegyél valamit az egészséged érdekében – szólt a felhívás. S aki nem a reggeli lustálkodást választotta, hanem a telephelyen egy zenés, közös, 2 órán át tartó mini tekerős maratonra vállalkozott, az a déli harangszóra megizzadt, kellemesen elfáradt egy jó csapatban.

– Ez is a cél, hogy a dolgos mindennapok után együttlét keretében kikapcsolódjunk – nyilatkozta a cégvezető, Bagdiné Fodor Erika, miután leszállt a kerékpár nyergéből. A kitelepült spinning szabadtéri edzést szánták kedvcsinálónak, majd ezt követte egy táplálkozási tanácsadás. A dolgozók, hozzátartozók pedig maguk is kipróbálhatták ezt a mozgásformát, ami hozzájárul az egészségmegőrzéshez, ahhoz, hogy munka után, közösségben regenerálódjanak akár dohertys dolgozókként is.