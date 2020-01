Együtt babáznak a kevermesi anyukák

Jó kezdeményezésnek bizonyult évekkel ezelőtt a babaklub gondolata. A településen élő, kisbabáikkal tapasztalataikat egymás között megosztó anyukák szívesen keresik ezt a közösséget a könyvtárban.

Hajdan is egy édesanya részéről fogalmazódott meg az ötlet: ha ilyen klubok sikerrel működnek sok kistelepülésen, próbálják meg Kevermesen is. Kiderült, van iránta érdeklődés: örültek az ötletnek a helyet adó művelődési házban, az önkormányzat is támogatta a megvalósuló összejöveteleket. Vettek babajátékokat, játszószőnyeget is.

Kialakult egy törzsközönség, mások alkalmanként érkeznek, hírét adják, mert – mint fogalmaznak – jó kimozdulni, olyanokkal beszélgetni, akiknek hasonló napi feladataik, gondjaik, neveléssel kapcsolatos tapasztalataik vannak. Volt már több szervezett program anyáknak, babáknak. Pici maci muzsika, babamasszázs-oktatás, Anya útja program részeseivé váltak a babaklubosok.