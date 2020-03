Egyszerűbbé válik a cukorbetegek kezelése

Ebben az esztendőben immáron harmadik alkalommal adták át az egymillió forintos pénzdíjjal járó Wörwag Kutatási Díjat a XXI. Budapest Diabetes Szimpóziumon. Ezúttal Dr. Taybani Zoltán, a Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórház osztályvezető főorvosa vehette át az elismerést. Vezetésével sikerült kidolgozni egy a cukorbetegeket érintő, a kezelést leegyszerűsítő módszert.

A Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórház Endokrinológia osztályán folyt a „Komplex inzulinkezelési rezsimek egyszerűsítése a jó glikémiás kontroll megőrzésével 2-es típusú diabetesben” elnevezésű kutatás.

Mint megtudtuk, a mostani gyakorlat szerint a nagyon magas vércukorértékekkel érkező cukorbetegeknél általában napi három-négyszeri inzulin injekcióból álló terápiát állítanak be az orvosok.

Ugyanakkor a betegek vércukorértékei idővel javulhatnak, ekkor a kezelést érdemes lenne módosítani, viszont arra vonatkozóan, hogy mikor, milyen feltételekkel és hogyan lehet ezt megtenni, eddig nem voltak követhető szakmai útmutatások. Ezért sok cukorbetegnél évekig az eredeti bonyolult és kényelmetlen kezelést folytatták. Ám a díjjal jutalmazott vizsgálattal egy olyan algoritmust sikerült kidolgozni, amellyel azonosíthatók lehetnek azok a cukorbetegek, akiknél bevezethető az egyszerűsített kezelés. A kiválasztás három szempontja: az átlagos vércukorszint (HbA1c), a szervezetük önálló inzulintermelési képessége (pozitív C-peptid érték) és a testsúlyhoz viszonyított napi átlagos inzulindózis.

A kiválasztott betegek kezelését napi egyszeri adagolású injekcióra cserélik, ami egy 24 órás hatású inzulin és egy nem inzulin típusú hatóanyag kombinációját tartalmazza. Az egyszerűbb terápia három lényeges előnnyel jár a betegek számára.

Először is csökken a terápiás teher: kevesebb injekcióra és vércukormérésre van szükség, kevésbé szigorú étrendi szabályokat kell követniük. Másodsorban a betegek vércukorszintje kiegyensúlyozottabbá válik, ritkábban esik le veszélyes mértékben, így ez a kezelés sokkal biztonságosabb. Végül, de nem utolsósorban, sokszor még fogyás is társult a kezelés egyszerűsítéséhez, vagyis hosszútávon javítható a betegek életminősége és könnyebb a kezelés betartása is a számukra.

A vizsgálatot első körben mintegy hetven fő 2-es típusú cukorbeteg esetében végezték el, és a tapasztalatok alapján a Békés megyei kutató team megfogalmazta a módosított kezelés bevezetésének lépéseit. Eredményeiket eddig számos hazai és nemzetközi konferencián bemutatták, illetve már több szaklapban is publikálták. Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy mások is kövessék módszereiket, és a betegek kezelése máshol is egyszerűbbé, kényelmesebbé és egyben biztonságosabbá váljon.

– A kezdeti pozitív eredményeink hatására folytatjuk munkánkat. A most elnyert díj pedig lehetővé teszi azt, hogy még több beteget vonjunk be a vizsgálatba, hosszabban kövessük őket, és további fórumokon oszthassuk meg eredményeinket – hangsúlyozta dr. Taybani Zoltán.