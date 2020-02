Egyszerre öt jeladós parlagi sas tartózkodik a Csanádi pusztákon

Az utóbbi hetekben összesen öt, jeladóval ellátott parlagi sas tűnt fel több alkalommal is a Körös-Maros Nemzeti Park Csanádi puszták részterületén.

Magyarországon a parlagi sasok jeladóval történő ellátása már több éves múltra tekint vissza. Eddig néhány tucatnyi fiatal madárra került jeladó, melyek közül még most is tíznél több aktív, azaz rendszeresen küld információkat.

A Csanádi pusztákon a tél folyamán több ragadozó madarat is észleltek a nemzeti park munkatársai. Ennek tükrében nem meglepő, hogy jeladós parlagi sasok is felbukkantak a környéken. Az azonban nem mindennapi, hogy egyszerre öten is ezt a területet részesítik előnyben. Minden bizonnyal megfelelő táplálékbázist találnak itt, ezért telepedtek meg tartósan. Az utóbbi hetek melegebb időjárásának hatására megélénkült a hörcsögpopuláció, valószínűleg közülük zsákmányolnak a parlagi sasok, segítve ezzel a gazdálkodókat.

A jeladós madarak fiatal, még nem ivarérett példányok, amelyek kóborolnak, keresik a megfelelő vadászterületet, ahol jó eséllyel túlélhetik a telet. Az öt madár közül kettőt a Körös-Maros Nemzeti Park dévaványai részterületén, egyet a Kiskunságban, egyet a Jászságban, egyet pedig a Partiumban láttak el műholdas jeladóval, 2017-2019 között. A készülék segítségével követni tudják mozgásukat.

A fiatal parlagi sasok időnként nagyobb távolságra, akár 60-80 kilométerre is elmennek egy-két hétre, majd újra visszatérnek. Felmérik a környező területeket, valószínűleg végleges letelepedésükhöz igyekeznek olyan helyet találni, melynek környékén a nyugalom mellett biztos táplálékbázis érhető el.

A jeladózás segít abban, hogy jobban megismerhessük a fajt, és ha módunkban áll, megszüntessük a veszélyeztető tényezőket (például a középfeszültségű szabadvezetékek).