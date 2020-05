Egyre többen viszik óvodába gyermeküket a megyében

Fokozatosan nő az óvodák iránti igény Békés megyében a koronavírus-járvány miatti korlátozások enyhülésével és a szülők újbóli munkába járásával.

Békéscsabán nagy az igény a gyermekfelügyeletre, hétfőtől az eddigi egy helyett már két bölcsődében helyezhetők el a gyerekek, és tíz óvoda biztosítja az ellátást. Az intézményekbe csak a dolgozók és a gyerekek léphetnek be, a szülők nem.

Gyulán nyolc önkormányzati fenntartású óvodában – az egy csoportban ellátható legfeljebb 5 gyermeket figyelembe véve – 130 férőhely van, jelenleg 95-en igénylik a felügyeletet – mondta Makráné Gombkötő Zita, az egyesített óvoda vezetője az MTI-nek.

Orosházán szintén nyolc tagintézményben, összesen 26 csoportban tudják fogadni a gyerekeket. A múlt héten és hétfőtől érezhető volt a megugrás, jelenleg 70 gyerekre vigyáznak, de már a teljes pedagógusgárda be van osztva az ügyeletre – mondta az MTI megkeresésére Németh Gabriella óvodavezető.

Szarvason egy önkormányzati óvoda van három csoporttal, ezekbe most 9 gyerek jár. A bölcsőde 35 gyereket tud fogadni, jelenleg 21-en veszik igénybe – közölte Boross Bence önkormányzati oktatási és kulturális referens. Elmondta, két egyházi és egy szlovák nemzetiségi óvoda is van, a fenntartók általános iskolát is működtetnek, így ott akár az iskolai tantermeket is használhatják óvodai gyerekfelügyeletre.