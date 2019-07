Egyre többen kötnek házassági szerződést

A kamara által működtetett Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásába évről évre egyre több szerződés kerül, ugyanakkor több tízezerre tehető azon vagyoni megállapodások száma is, melyek nem szerepelnek benne. Utóbbiak azonban nem feltétlenül hatályosak és érvényesíthetőek egy harmadik féllel szemben.

A közjegyzők tapasztalatai szerint fontos lehet olyankor a vagyonjogi dokumentum, amikor a férj vagy a feleség bármilyen célból hitelt vesz fel, hiszen birtokában egy esetleges eladósodás nem érinti a másik fél anyagi helyzetét. A szakember tapasztalata alapján bár nő azon szerződést kötők száma, akik annak érdekében írják alá a szükséges papírokat, hogy elkülönítsék adósságaikat, így megóvva a családi vagyon egy részét, ez az indok még nem számít tipikusnak. Főleg inkább azok választják a lehetőséget, akik nem az első kapcsolatukban élnek és jelentősebb vagyonnal rendelkeznek.

A kamara beszámolójából kiderült, hogy 2018-ban összesen 8 százalékkal több szerződést vezettek be nyilvántartásukba, mint 2017-ben, négy év alatt pedig 45 százalékos volt a bővülés. Továbbá megtudtuk, hogy a 2014-ben hatályba lépett nyilvántartást egyre többen használják, a bejegyzések száma ugyanis 1500-ra tehető évente, míg a keresések és lekérdezések tavaly megközelítették a 75 ezret.

Dr. Csűri Gábor ügyvéd elmondta, praxisuk tapasztalatai is azt mutatják, hogy gyakoribbá vált a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések kötése annak ellenére, hogy néhány évvel ezelőtt még tabunak számított ez a téma. Jó tudni, hogy amennyiben a házasságra készülők nem kötnek ilyen megállapodást, úgy a Ptk. szabályai érvényesek rájuk. Vagyis minden olyan vagyontárgy és megtakarítás, amit az életközösség fennállása alatt együtt vagy külön-külön szereznek – az örökségen és nagyobb ajándékokon kívül – közösnek számít. Természetesen a házastárs külön vagyonába tartozik az együttélés előtt már meglévő vagyontárgy is.

Beszámolójából kiderült, az új Ptk. két vagyonjogi rendszert – a közszerzeményit és a vagyonelkülönítésit – nevez meg választási lehetőségként. Ezek szabályai viszont csak modellek, a felek saját maguk határoztatják meg azokat.

A házassági vagyonjogi szerződésnek lényeges funkciója lehet az állapotrögzítés, amelyből kiderül, a felek mit vittek be a házasságba.

Kifejtette, a közszerzeményi esetében a szerzett vagyon közösnek számít, viszont eltérhetnek az 50-50 százalékos felosztástól, aminek mértékét maguk határozhatják meg. Az elkülönítési rendszernél pedig nincs közös tulajdon, de nincs közös adósság sem, helyette minden annál marad, akinek a nevére került.

Ahhoz azonban, hogy a megállapodás egy kívülálló, harmadik féllel (például hitelezőkkel) szemben is teljes mértékben érvényesíthető legyen, szükséges azt bejegyezni a nyilvántartásba. Továbbá kizárólag személyesen, közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett dokumentumba foglalva készíthető el.

Az ügyvéd végül elmondta, élettársi kapcsolatban különösen hasznos lehet egy vagyonjogi megállapodás, hiszen rájuk más szabályok vonatkoznak pénzügyek terén, mint a házastársakra. Mindkét kapcsolati formára igaz viszont, hogy a vagyoni szerződés hosszú, stresszes és költséges pereskedéstől óvhatja meg a feleket.

A legfontosabb a kommunikáció

Kozma Zoltán igazságügyi szakértő, klinikai szakpszichológus elmondta, mindig is voltak egyezmények a házasságokban, amiknek a jogi háttere sem új keletű. Az emberek viszont sok mindent tapasztalnak, hallanak a témában, ezért olykor fenntartásokkal kezelik a szerződéseket. De ha az érintettek normális hozzáállással közelítenek a kérdéskörhöz, és meghallgatják a másikat arról, hogy ez miért fontos neki, illetve megpróbálják a saját maguk előnyeit is felfedezni a megállapodásban, úgy az egy igen praktikus és következetes dolog lehet a párok életében. Fontos azonban, hogy ne lépjünk be bizalmatlanul egy életközösségbe, amihez elengedhetetlen a megfelelő kommunikáció.