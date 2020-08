Egyre több házba költöznek be darazsak és poloskák

A plafonon jelentkező sárgás folt és a darazsak egyre nagyobb számú jelenléte az ingatlan körül jó eséllyel azt jelzi, hogy a fullánkosok megtelepedtek a ház mennyezeti részében. A darázshelyzet most kezd fokozódni, a poloskák azonban már a „spájzban” vannak megyénkben is.

Az utóbbi két hétben egy viszonylag csendesebb időszakot követően kifejezetten sokan kerestek minket darazsak miatt – nyilatkozta lapunknak Varga Péter. A rovar- és rágcsálóirtással is foglalkozó Békés Pesticid Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, két olyan helyre is hívták őket, ahol beszakadt az épület mennyezete egy-egy darázsfészek miatt.

– A tulajdonosok időben észrevették, hogy valami probléma készül, éppen ezért az érintett szobákat nem használták. Mindkét helyen nagyjából tenyérnyi helyen történt a szakadás, azon keresztül kezdtek el hömpölyögni a rovarok a helyiségben – tette hozzá kérdésünkre Varga Péter. A szakember kiemelte, ha egy-egy ház mennyezetén elszíneződő sárgás foltok jelentkeznek, és az épület közelében számottevő a darazsak mozgása, érdemes segítséget kérni, mert jó eséllyel a plafon szerkezetében megtelepedtek a fullánkos rovarok.

– A meleg, száraz időjárás kifejezetten kedvez nekik, fokozódik az aktivitásuk és a szaporodásuk is. A helyzet most kezdett el eszkalálódni – fogalmazott. – Eddig nem volt különösebb gond, mert bár az enyhe tél miatt sok egyedük áttelelt, a hűvös, csapadékos tavasz visszavetette őket. A kolóniák azonban az elmúlt időszakban megerősödtek, a példányok száma lassan több helyen is eléri a kritikus szintet, vagyis már védekezni szükséges ellenük.

Ha darázsbumm nincs is, a poloskabumm már tényleg beköszöntött.

– Az év ezen időszakában általában az volt a jellemző, hogy ez a rovar a mezőgazdasági területeken, az erdőkben szaporodik, és ősszel húzódik a lakott területek felé, hogy ott teleljen át – ecsetelte. – Ehhez képest már most kapunk hívásokat, hogy házak, lakások környékén megjelentek nagyobb számban a márványpoloskák. Leginkább a lárvájukkal, a nimfával találkozni, ami a kifejlett egyedtől eltérően fekete színű, és csak több vedlés után válik barnává. Ha szétnyomjuk őket, akkor viszont ugyanazt a kellemetlen szagot árasztják, amit megszokhattunk. Ez az egyik ismertetőjelük. Főként nyírfákat és akácfákat szálltak meg a lakott területen, de díszcserjéken, bokrokon, cserepes virágokon ugyancsak ott vannak, sőt, panelházak erkélyeire kirakott muskátlikon és petúniákon is észlelték már a jelenlétüket. Varga Péter elmondta, akadt olyan nyírfa, amelyről az irtást követően hat hólapátnyi márványpoloskát szedtek össze. A növény pedig félhalott állapotba került, annyira kiszívták a nedvet belőle.